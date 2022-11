Kultūras redaktore Nora Rieksta-Ķenģe ziņu medijā "Delfi" ar nelielu pārtraukumu strādā jau kopš 2007. gada. Pievienoties kolektīvam viņu uzaicinājis toreizējais portāla galvenais redaktors Ingus Bērziņš. Lai gan sākotnēji plānots, ka Nora būs komentāru moderatore, šajā pozīcijā viņa nav nostrādājusi nevienu dienu un uzreiz nonākusi kultūras ziņu nodaļā. Viņa pati uzskata, ka žurnālistikā nonākusi "ar lielu gribēšanu".Autore stāsta, ka kultūras žurnālistikā ļoti būtiski ir ieklausīties, iedziļināties un sadzirdēt. Jo īpaši ieklausīties lietās, kas ir pavisam jaunas, pirmajā mirklī varbūt pat šķiet garām slīdošas un nav tik pamanāmas vai skaļas. Pirmā saistība ar medijiem kā žurnālistei Norai bija pirms daudziem gadiem Valmieras radio, kur viņa piedalījās kāda raidījuma veidošanā.Aicinām iepazīties ar Noras Riekstas - Ķenģes autores lapu , kurā ir izcelti, viņasprāt, svarīgākie darbi, kā arī visi jaunākie raksti.Par vienu no pēdējā laika spilgtākajām un nozīmīgākajām intervijām Nora dēvē sarunu ar operdziedātāju Elīnu Garanču, taču, kā pati saka, visas intervijas viņai vienmēr šķitušas ļoti īpašas un spilgtas. "Vienmēr ir liela pietāte, ja jāintervē kādas ļoti pieredzējušas personības, kuru viedoklī sabiedrība ieklausās un kuras ir pietiekoši bieži intervētas, līdz ar to ir jādomā, ko pajautāt tādu, kas līdz šim jau nav izskanējis," tā autore.Gan darbā, gan ārpus darba Norai ļoti būtiskas ir trīs lietas – miers, veselība un ģimene. Viens no viņas hobijiem ir mūzikas klausīšanās, un autorei patīk vietnē "Spotify" veidot dziesmu "plejlistes". Taujāta, par ko būtu kļuvusi, ja nebūtu žurnāliste, Nora stāsta, ka viņas ceļš, iespējams, būtu aizvijies pasākumu rīkošanas nozares virzienā.