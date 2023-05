Noslēgusies 'Delfi Abonementa' loterija, un aizvadīti ceturtie abonēšanas satura svētki

Jau vēstījām, ka trīs izlozēs maijā izspēlēsim vairāk nekā 140 balvas jūsu vasaras piedzīvojumiem – biļetes uz dažādiem pasākumiem: festivālu "Positivus", Pakrojas ziedu festivālu Lietuvā, grupas "Dagamba" koncertu, "Prāta vētras" koncertu Liepājā, grupas "Astr'o'nout" koncertu Līgatnes radošajā kvartālā "Zeit", "Rally Liepāja". Tāpat iespaidīgajā dāvanu fondā ir ieejas biļetes "AB parkā" un "Ox Drive" kodi, kas ļaus pavizināties ar "Tesla". Tagad 148 mūsu abonentiem ir iespēja uzlikt kroni savai vasarai un doties karaliska satura piedzīvojumos.



Šo četru gadu laikā ir sasniegts daudz, bet mēs negrasāmies gulēt uz lauriem – pasaule ir mainīga, un mēs maināmies tai līdzi, izzinot arvien jaunus apvāršņus. Tiesa, nekas no paveiktā nebūtu iespējams bez jums, mūsu mīļie lasītāji un skatītāji, tāpēc sakām jums lielu paldies par to, ka esat kopā ar mums, un no sirds ceram, ka būsiet arī turpmāk!