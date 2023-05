Bet. Baltijas jūrā plešas mirušās zonas, kailcirtes ir ikdiena, bet Zemgale no maizes klēts kļuvusi par pesticīdu poligonu. Iespējams, stāvoklis "viss ir slikti" nav tālu arī Latvijā. Ko darīt, lai nekristu izmisumā? Šis ir gadījums, kad jautājums ietver atbildi. Darīt. Kāpēc, ko un kā darīt – par to stāstīsim un rādīsim "Mēs darām" publikācijās. Arī par to, kad labākā izvēle ir nedarīšana. Katru nedēļu "Mēs darām" komanda izgaismos jaunas tēmas – no pilsētvides pieejamības līdz dārza iekopšanai un ledusskapja saturam – lai roka stieptos pēc tiem pārtikas produktiem, kas ir veselīgi mums un vienlaikus draudzīgi dabai un maciņam.