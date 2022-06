Par spīti turbulencei: MVP svin divu gadu jubileju

Latvijas sports nav rožu dārzs. Mums nav daudz pasaules līmeņa zvaigžņu, nav pārpārēm veiksmes stāstu, arī tribīnes futbola vai basketbola mačos nepulcē līdzjutēju tūkstošus. Biznesa pasauli un cilvēku labklājību iedragājis vīruss un karš, un aptaujas rāda, ka sabiedrības uzticība medijiem ir tālu no augstākā punkta. Lasa maz... "Neprāts..." jau atkal galvā atbalsojas kolēģa spriedums pirms diviem gadiem. Taču tādos brīžos atceros fabulu, ko Kristofera Volkena atveidotais varonis mēdza atkārtot brīnišķīgajā kinolentē "Noķer mani, ja vari", – par divām pelēm, kas ievēlās krējuma ķērnē. Viena ātri vien padevās un noslīka, bet otra nepārtrauca kustēties – tik ilgi, kamēr sakūla krējumu sviestā un izrāpās laukā.



Lai nokļūtu tik tālu, cik esam šodien, savu plecu un prātu pielikuši ļoti daudzi – visus pat neuzskaitīt. Taču trīs lielus paldies šajā jubilejas reizē pateikt noteikti gribas. Viens no tiem pienākas "Delfi" – par to, ka noticēja un uzticējās. Otrs – visai MVP autoru komandai, kuras profesionālās kvalitātes ļāvušas šo uzticēšanos attaisnot. Un trešais, pats būtiskākais, – katram no jums, kas mūs lasa un abonē, tādējādi atbalstot mūsu darbu un kvalitatīvas žurnālistikas iespējas Latvijā. Jūsu interese un atsaucība ļāvusi uzaudzēt mūsu pastāvīgo lasītāju loku līdz vairāk nekā četriem tūkstošiem un vidējo apmeklētāju skaitu līdz 85 tūkstošiem mēnesī. Jā, MVP ir dzimis un audzis izaicinājumu pilnā laikmetā, faktiski nepārtrauktā turbulencē, taču es skatos uz to kā uz rūdījumu, kas mūs dara tikai stiprākus. Šis ir tikai ceļa sākums.