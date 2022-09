'Pingvīnu ziema': jautājumi un atbildes, kā šoziem gudri ietaupīt un vairot ienākumus

Gada sākumā izskanējušie brīdinājumi par gaidāmo cenu lēcienu, saņemot jaunos elektrības un gāzes rēķinus, nu ir kļuvuši par realitāti un galvlauzi katram no mums. Šoziem gaidāmajā enerģētikas krīzē vadošais ziņu medijs "Delfi" aktīvi turpinās sekot līdzi norisēm valstī, tostarp prasot atbildību no valdības, kā arī piedāvās praktiskus padomus, kā pēc iespējas labāk pārdzīvot šo ziemu, atrodot jaunus veidus, kā ietaupīt un arī vairot ienākumus, to visu apkopojot jaunā sadaļā – "Pingvīnu ziema"