Samsung izloze noslēgusies, un visi trīs viedtālruņi atraduši savus īpašniekus

3. novembrī izlozējām trešo uzvarētāju, kas saņem jauno viedtālruni Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G. Apsveicam Valēriju K. (tālrunis: ****1015). Ar uzvarētāju par balvas saņemšanu sazināsimies personīgi tuvāko divu dienu laikā.Izloze tika veikta starp visiem dalībniekiem, kas no 20. oktobra līdz 2. novembrim aizpildīja elektronisko anketu, reģistrējot jaunu DELFI kontu vai atjaunojot datus jau esošā kontā. Jau ziņojām, ka pirmā viedtālruņa izloze notika 6. oktobrī. Par to vairāk lasi šeit. Bet otrā izloze notika 20. oktobrī. Par to vairāk lasi šeit. Izlozē varēja piedalīties katrs, kas reģistrējis DELFI kontu un līdz 2. novembrim aizpildījis anketu, norādot savu vārdu, uzvārdu, dzimumu un vecumu, kā arī kontaktinformāciju. Jaunajā akcijā varēja piedalīties ikviens reģistrēts DELFI konta lietotājs vai DELFI maksas satura abonents, kurš anketā aizpildījis visus laukus. Ar izlozes noteikumiem var iepazīties šeit . Iegūtos datus par saviem lietotājiem izmantosim, lai uzlabotu savu produktu kvalitāti un lietotāju pieredzi nākotnē.DELFI kontā vari gan abonēt "DELFI plus" un MVP , gan saglabāt interesējošos materiālus izlasīšanai vēlāk. Virs katra raksta atradīsiet ikonu "saglabāt grāmatzīmi", un šādi atzīmētos rakstus iespējams apskatīt un izlasīt jebkurā ierīcē, vienkārši pieslēdzoties savam DELFI kontam