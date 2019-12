Seši stāsti turpinās. Kāds 'Stiprini stipros' varoņiem bijis šis gads

Līdz šodienas Ūdrim sperti neskaitāmi soļi, daudz pūļu ieguldīts. Kustību traucējumi joprojām ir nopietni, Ūdris pārsvarā pārvietojas riteņkrēslā, taču var arī braukt ar speciāli pielāgotu trīsriteni un stundu stāvēt vertikalizācijas riteņkrēslā. To pēc divu gadu gaidīšanas rindā uz viņa dzimšanas dienu šogad par valsts naudu piegādāja Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrs. Ūdris kļūst arvien spēcīgāks, arī runāšana dzirdami uzlabojas.



Lai vēlāk neaizmirstu, Ilona uzreiz teic: "Pieraksti obligāti no manas puses par "Stiprini stipros," ka gribu pateikt lielu paldies gan cilvēkiem, kas ziedoja, gan arī jums, kas to visu izdomāja un organizēja. Man tas ir nenovērtējams atbalsts, piemēram, ka man ir abi asistenti."



Viņu stāsts uzskatāmi rāda sistēmas problēmas. Lai arī asistenta pakalpojumus apmaksā valsts, par tādu naudu Ilonai neizdevās atrast nevienu asistentu. Bieži vien tādēļ paši tuvinieki kļūst par asistentiem, upurējot savu dzīvi un darba iespējas. "Ziedot.lv" jau bija sākusi ziedojumu vākšanu, bet pērnā gada decembrī ar jaunu jaudu trūkstošo summu asistenta atalgojumam šim gadam Ūdrim cilvēki saziedoja projektā "Stiprini stipros". Tagad Ūdrim ir divas asistentes, katra uz pusslodzi. Atalgojums katrai ir 300 eiro pēc nodokļu nomaksas, vienai – no valsts naudas, otrai – no ziedotāju līdzekļiem.



"Pirms tam jau vispār nekādas dzīves man nebija, es biju tā noskrējusies. Es biju tādā vāveres ritenī, ka vairs neredzēju ne rīta, ne vakara, tikai centos no dienas uz dienu izdarīt nepieciešamākās lietas," saka Ilona. "Šis gads beidzot bija sakarīgāks, es varēju arī kaut ko savu padarīt, arī Bārtiņam ir labāk." Joprojām Ūdris ir Ilonas dzīves centrā, tomēr parādījās laiks pašas mērķiem.