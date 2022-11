Raidījums "Delfi TV" būs skatāms no 7. novembra, un tā mērķis ir identificēt grūtības, lai tās pārvarētu un neapzināti neradītu jaunas."Kad gatavoju "Spried ar Delfi" raidījumu par asistenta pakalpojuma pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti, biju pārsteigts par divām lietām: pirmkārt, cik milzīgs skaits Latvijā ir šādu cilvēku – vairāk nekā 190 000 pilngadīgu personu ar invaliditāti – tātad aptuveni katrs desmitais Latvijas iedzīvotājs," stāsta viens no raidījuma vadītājiem žurnālists Andris Auzāns , "katram no viņiem ir savs stāsts, sava sāpe, sava problēma, ar kuru jāmēģina tikt galā, par spīti tam, ka liela daļa sabiedrības to neredz vai izliekas neredzam. Otrkārt, mēģinot sakārtot un uzlabot šo cilvēku dzīves apstākļus un iespējas, atbildīgās amatpersonas var "nošaut greizi", pazaudējot šo cilvēku sāpi "ekseļa" tabulās."