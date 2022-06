Sporta medijs MVP iegūst otro vietu prestižā konkursā

Ingmārs Jurisons

MVP galvenais redaktors.

"No vienas puses, 2. vieta sportā ir, iespējams, pati sāpīgākā, jo tikai soli no uzvaras, bet tajā pašā laikā joprojām esi zaudētājs, vienkārši – rindā pirmais no tiem. No otras – vienlaikus tā ir viena no motivējošākajām, jo ļauj saprast, ka uzvara nav nekas nereāls, bet tikai rokas stiepiena attālumā, ja vien spēsi vēl mazliet pielikt, spert solīti uz priekšu, būt par sekundi ātrāks vai milimetru tālāks. Līdz ar to mums ir ne tikai gandarījums, bet arī grūdiens – neitrāls, kompetents jomas profesionāļu skats no malas, ka esam uz pareizā ceļa. Galu galā piekāpāmies tikai projektam par vīniem – ar ko tādu ir ļoti grūti konkurēt."