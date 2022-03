Sporta medijs MVP nominēts prestižai mediju balvai

Nominanti, kas iekļuvuši finālā, tika izziņoti 20 dažādās kategorijās. Sešās no tām pieteikumus šogad pieņēma pirmoreiz. No 854 pieteikumiem, kas tika iesniegti no 46 pasaules valstīm, kopumā tika izziņoti 333 finālisti. Dažādās kategorijās visvairāk nomināciju šogad ieguvusi Indija (60), kam seko Amerikas Savienotās Valstis (31) un Austrija (30).



Mediju pieteikumos šogad dominējošā bija pandēmijas tēma, taču ne mazāk aktuālas bija arī citas – par veselību, klimata pārmaiņām, kā arī veidiem, kā labāk uzrunāt mileniāļu paaudzi ar dažādu koncertu, konkursu, balvu, tehnoloģiju un mūzikas starpniecību.



Uzvarētāji 20 nominācijās virtuālā apbalvošanas ceremonijā tiks noskaidroti 9. jūnijā. Starptautiskās ziņu mediju asociācijas "Global Media Awards" balva mediju vidē uzskatāma par atzinības un prestiža simbolu. To pasniedz jau kopš 1937. gada.



MVP, kas šobrīd jau kļuvis par visvairāk abonēto sporta mediju Latvijā, dienasgaismu ieraudzīja 2020. gada 2. jūlijā. Nedaudz vairāk nekā pusotra gada laikā MVP abonentu skaits jau pārsniedzis 4000, kas nozīmē ne tikai sasniegtus sākotnēji izvirzītos mērķus, bet arī strauju virzību pretī nākamajam – tuvāko trīs gadu laikā šo skaitli vismaz dubultot.