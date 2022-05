“

"Lasītāju uzticība ir galvenais būvmateriāls, kas pastāvīgi palīdz stiprināt "Delfi Plus" saturu. Kā redzams, mūsu radītais saturs izrādījies vajadzīgs tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju. No abonentiem gūtos ieņēmumus visu laiku investējam, lai radītu vēl dziļāku, vēl noderīgāku, vēl mūsdienīgāku saturu. "Delfi plus" pētījumi un apraksti atklāj nebūšanas, parāda iedvesmojošus piemērus, abonentiem pieejamie "Delfi TV" raidījumi palīdz orientēties un veidot savus viedokļus par karstākajām aktualitātēm. Šobrīd izskatās, ka tā turpināsim arī nākamajā trīsgadē – katru dienu ar mērķi, ka katram nākamajam saturam jābūt vēl jaudīgākam par jau sarūpēto. Esmu drošs, ka sabiedrība to novērtēs, un pēc nākamajiem trim gadiem abonentu skaits būs vismaz divreiz lielāks nekā tagad, kad svinām "Delfi plus" trīs gadu jubileju."



Ingus Bērziņš, "Delfi" mediju grupas galvenais redaktors.