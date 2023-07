Tagad 'Delfi' abonentiem bez maksas pieejamas 'Alpa' izglītojošās spēles bērniem

Izvēlies sarežģītības līmeni, atlasi vienu no piecām kategorijām – matemātika, valoda, vide un es, loģika, radošums –, izvēlies spēli, kura interesē, un spēlē. Tāpat kā "Delfi Abonementa" saturs, arī "Alpa" izglītojošās spēles bērniem ir ērti pieejamas no jebkuras vietas un jebkuras ierīces."Alpa" ir Tallinā bāzēta kompānija ar mērķi radīt bērniem 3–8 gadu vecumā viegli pieejamu, saprotamu un kulturāli saistošu mācīšanās platformu viņu dzimtajā valodā. Sadarbībā ar dažādiem ekspertiem tiek veidotas digitālās spēles par tādām tēmām kā matemātika, valoda un vide, kā arī spēles ar mērķi trenēt atmiņu, radošumu un loģisko domāšanu. "Alpa" spēles jau ir pieejamas Igaunijā, Ukrainā, Indijā, Zviedrijā, Dānijā, tagad arī Latvijā un pavisam drīz – arī Lietuvā.Izvēloties "Delfi Abonementu" , saņemsi piekļuvi visam "Delfi" saturam, tostarp "Delfi Plus", MVP un "Delfi Bizness", kā arī visus "Delfi TV" piedāvātos raidījumus jebkurā dienā, laikā un ierīcē. Papildus kvalitatīvam un daudzpusīgam saturam abonementā iekļautas arī "Alpa" izglītojošās spēles bērniem , samazināts reklāmu daudzums ērtākai un patīkamākai lasīšanai un iespēja savam abonementam pievienot vēl vienu lietotāju.