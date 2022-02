No 9. februāra katru otro nedēļu trešdienās "Delfi TV" būs skatāms jauns raidījums "Tiesības zināt", kuru vadīs žurnālists Kārlis Arājs. Tajā saprotamā valodā tiks runāts par svarīgām ar tiesībām saistītām situācijām, kurās var nonākt ikviens no mums. Kam pievērst uzmanību, slēdzot īres līgumu, ko darīt, lai, aizejot no darba, nepaliktu pie sasistas siles, un kur vērsties, ja nekas vairs nav skaidrs? Kā šādās situācijās rīkoties, no kādām tipiskām kļūdām izvairīties un kur meklēt palīdzību – "Tiesības zināt" meklēs atbildes uz šiem un vēl daudziem citiem jautājumiem.