Ārzemju ziņu nodaļas žurnālists Toms Ģigulis ziņu medijā "Delfi" nonāca, pateicoties liktenīgam telefona zvanam, pēc kura viņš devās uz darba interviju, bet nedēļu vēlāk jau saņēma piedāvājumu pievienoties "Delfi" kolektīvam.Kā stāsta Toms, viņa attiecībām ar žurnālistiku saknes ir meklējamas jau agrā bērnībā, kad viņam parādījās interese par sportu un notikumiem šajā jomā tika sekots līdzi ar mediju starpniecību. Tiesa, viņš apzinājies, ka pats nav tik atlētisks, lai kļūtu par sportistu, taču dedzīgi vēlējies būt pietuvināts sportiskajām norisēm. Tā viņam radusies doma kļūt par sporta žurnālistu vai komentētāju. Ar šo pārliecību Toms nodzīvojis daudzus gadus, bet beigās attapies Rīgas Stradiņa universitātē, studējot starptautiskās attiecības.Aicinām iepazīties ar Toma Ģiguļa autora lapu , kurā ir izcelti, viņaprāt, svarīgākie darbi, kā arī visi jaunākie raksti.Autors atzīst – viņš nav viens no tiem, kas savu darbu saista ar idejām par to, ka jāatmasko netaisnīgums vai jācīnās par vērtībām un pasaules mainīšanu. "To lai dara lielvaru prezidenti, Romas pāvesti un rokzvaigznes pēc 60. Man svarīgi ir informēt, man svarīgi ir strādāt operatīvi, man ir svarīgi, lai cilvēks, kas izlasa rakstu, kuru esmu sagatavojis, vai nu nostiprina savas jau esošās zināšanas, vai arī kļūst zinošāks par kādu tēmu," tā Toms. Sniegt informāciju, skaidrot, raisīt izpratni – šo kombināciju autors sauc par sava darba esenci.Ja drīkstētu aprakstīt tikai vienu tematu, Toms bez minstināšanās atbild, ka tas būtu sports. Lai gan viņam ļoti patīk futbols, basketbols un hokejs, par savu mīļāko sporta veidu autors dēvē F-1. Savukārt, taujāts par pēdējo gadu spilgtākajiem mirkļiem, viņš izceļ brīdi, kad pievienojies sporta medija MVP autoru pulkam.