Turpmāk vēl izdevīgāk! 'Delfi' veic izmaiņas abonēšanas piedāvājumā

Abonēšanas cenu izmaiņas ir īpaši labvēlīgas gada abonementu iegādei. Ja agrāk par produkta četrām nedēļām bija jāmaksā sākot no 2,99 eiro un gadā 29,99 eiro, tad tagad produkts par četrām nedēļām maksā 3,99 eiro, bet gada abonementa cena paliek nemainīga – 29,99 eiro.Mūsu absolūts jauninājums –"Viss Delfi saturs" ( "Delfi Plus" "Delfi Bizness" un MVP ) abonementam par to pašu cenu varēs pievienot papildu lietotāju. Ne mazāk svarīgi – visiem "Viss Delfi saturs" abonentiem ir samazināts reklāmu apjoms, neierobežota piekļuve arhīvam, interaktīvajiem specprojektiem, "Delfi TV" raidījumiem un vizuālās stāstniecības rakstu sērijām Turklāt visiem produktu veidiem un termiņiem katram jaunam lietotājam tiks piedāvāta iepazīšanās cena vienam periodam katram produktam. Savukārt pašreizējiem abonentiem cenas saglabājas līdz brīdim, kad viņi izvēlas abonementu pārtraukt vai pāriet uz citu abonementa veidu.Arī turpmāk "Delfi" abonēšanas saturs būs pieejams uzņēmumiem. Starp lielākajiem korporatīvajiem klientiem ir uzņēmumi privātajā sektorā, vēstniecības, valsts un pašvaldību iestādes un kapitālsabiedrības, lielākās Latvijas bankas un citi uzņēmumi. Starp "Delfi" abonentiem patlaban ir vairāk nekā 260 korporatīvie klienti, kuriem ir vairāk nekā 2500 abonentu.