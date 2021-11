Uldis Strautmanis ir "Delfi" sporta ziņu nodaļas redaktors un žurnālistikā ir jau vairāk nekā divdesmit gadus. Sports ir viņa sirdslieta, tādēļ viņš uzskata, ka darbs sporta žurnālistikā ir viena no viņa nejaušajām, bet ārkārtīgi laimīgajām dzīves lozēm.Uldim darbā svarīgākais ir faktu precizitāte, godīgums un taisnīgums. Viņš uzskata, ka tieši šīs vērtības ir labas žurnālistikas pamatā, tieši tādēļ pirms kādiem sešiem gadiem Uldis no sporta mediju darba klasiskajā izpratnē nonāca pie izmeklējošās un pētnieciskās žurnālistikas. Viņaprāt, ir svarīgi skaidrot ne vien sporta norises uz laukuma, bet arī kabinetos un gaiteņos aiz tā, parādot to daļu, kura parasti paliek ārpus sporta kadriem, jo tieši šī informācija nereti spēj parādīt svarīgas sporta kopsakarības, kuras neietekmē sportisti.Īsajā video intervijā Uldis stāsta, ka sportā ir jau kopš piecu gadu vecuma, savas dzīves laikā izmēģinot dažādus sporta veidus, bet viens palicis sirdī – handbols spēlēts vairāk nekā 20 dzīves gadus. Ārpus darba laiks lielākoties tiek pavadīts ar ģimeni vai draugiem, bet Uldis arī smej, sakot, ka, esot sporta žurnālistikā, darbs gandrīz vienmēr ir līdzās, jo sporta notikumi nereti norisinās ārpus darba laika vai pat Latvijas robežām un viņam kā īstam žurnālistikas entuziastam svarīgākais ir par to visu uzreiz ziņot "Delfi" auditorijai.Aicinām iepazīties ar Ulda Strautmaņa autora lapu , kurā ir izcelti, viņaprāt, svarīgākie darbi, kā arī visi jaunākie raksti.Šī gada novembrī mēs iepazīstinājām mūsu auditoriju ar "Delfi" zīmola jauno identitāti, mums svarīgajām tēmām un tajās paveikto, kā arī ar mazu daļu no medijam tik svarīgās autoru komandas, par to visu komunicējot ar plašāku sabiedrības loku "Delfi" zīmola kampaņā, kuras galvenā ziņa – "Kad mums ir svarīgi" Iepazīsti arī citus "Delfi" autorus, kuri piedalījās "Delfi" zīmola kampaņā, un noskaidro, kas viņiem ir svarīgi