Viesturs Radovics ir "Delfi" autors, kurš ikdienā raksta padziļinātu saturu "Delfi Plus" un ir īpaši iecienījis vēstures tēmu. "Delfi" komandā Viesturs ir kopš 2014. gada un laika gaitā ir atklājis, ka viņam lieliski padodas ne vien rakstīt, bet arī fotografēt, tādēļ Viestura fotoattēli nereti papildina gan viņa paša rakstus, gan kolēģu veidotos materiālus.Viesturam ir svarīgi sniegt patiesus un pārbaudītus faktus, kuriem viņš ir pirmatklājējs, jo tādējādi viņš spēj iedot jaunu informāciju par pagātni, kura, iespējams, var mainīt kāda tagadni vai nepieļaut pagātnes kļūdu atkārtošanu. Nereti gadās, ka viņam izdodas atklāt kādas ģimenes vēstures līkločus, palīdzēt sakārtot kādas dzimtas radurakstus. Viņš pats par vienu no saviem nozīmīgākajiem atklājumiem uzskata pētījumu par dzejnieku Ojāru Vācieti, kurš, kā atklājās arhīvā glabātās krimināllietās, skolas laikā ir nodevis savu klasesbiedru izsūtīšanai uz Sibīriju.Arī ārpus sava darba laika Viesturs aizraujas ar vēsturi – video viņš stāsta par to, kā tēvs viņu ieveda vēstures aizraujošajā pasaulē, kā piedalījās vēsturisko kara ainu rekonstrukcijās un kā, dodoties pārgājienos, viņam rodas nākamo rakstu idejas. Viņš sevi raksturo kā žurnālistu, jo šis vārds ietver visu viņa būtību.Aicinām iepazīties ar Viestura Radovica autora lapu , kurā ir izcelti, viņaprāt, svarīgākie darbi, kā arī visi jaunākie raksti.Šī gada novembrī mēs iepazīstinājām mūsu auditoriju ar "Delfi" zīmola jauno identitāti, mums svarīgajām tēmām un tajās paveikto, kā arī ar mazu daļu no medijam tik svarīgās autoru komandas, par to visu komunicējot ar plašāku sabiedrības loku "Delfi" zīmola kampaņā, kuras galvenā ziņa – "Kad mums ir svarīgi" Iepazīsti arī citus "Delfi" autorus, kuri piedalījās "Delfi" zīmola kampaņā, un noskaidro, kas viņiem ir svarīgi.