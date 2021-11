Vita Dreijere ir "Delfi" autore, kura ikdienā raksta analītiskās žurnālistikas žanrā, radot saturu 'Delfi Plus". Vita "Delfi" komandai pievienojās pirms nepilna gada, bet viņai ir liela pieredze gan aktīvajā žurnālistikā, gan darbā augstskolā, izglītojot jaunos talantus.Vitai ir svarīgi palīdzēt cilvēkiem vairot izpratni par notikumiem, jo viņa tic – jo vairāk cilvēki saprot notikumus un to kopsakarības, jo labākus un pamatotākus lēmumus viņi spēs pieņemt savā dzīvē. Tādējādi arī visa Latvijas sabiedrība būs ieguvēja. Kā savas karjeras spilgtākos brīžus viņa min tos, kuros ir varējusi sajust klātesamības burvību, ko sniedz žurnālista profesija.Viņa atklāj, ka savu pirmo avīzi ir "izdevusi" desmit gadu vecumā. Ārpus darba laika Vita pievēršas fiziskajām aktivitātēm, jo tās palīdz stiprināt mentālo labsajūtu, kā arī joprojām praktizē lekciju lasīšanu studentiem. Vitai ir svarīgi stiprināt mediju un žurnālistikas jomu, tādēļ viņa nereti piedalās diskusijās un viedokļu apmaiņā.Vita tic, ka mīlestība pret žurnālistiku nekad nepazūd, jo žurnālistika ir labākās grūtības pasaulē.Aicinām iepazīties ar Vitas Dreijeres autora lapu , kurā ir izcelti, viņasprāt, svarīgākie darbi, kā arī visi jaunākie raksti.Šī gada novembrī mēs iepazīstinājām mūsu auditoriju ar "Delfi" zīmola jauno identitāti, mums svarīgajām tēmām un tajās paveikto, kā arī ar mazu daļu no medijam tik svarīgās autoru komandas, par to visu komunicējot ar plašāku sabiedrības loku "Delfi" zīmola kampaņā, kuras galvenā ziņa – "Kad mums ir svarīgi" Iepazīsti arī citus "Delfi" autorus, kuri piedalījās "Delfi" zīmola kampaņā, un noskaidro, kas viņiem ir svarīgi.