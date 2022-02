Ziemas olimpiskās spēles šogad notiks Pekinas nacionālajā sporta pilī un Vukesonas sporta centrā no 4. līdz 20. februārim, un par tām "Delfi Sports" žurnālisti un redaktori – Uldis Strautmanis, Jānis Bendziks un Reinis Lācis – ik dienu ziņos teksta tiešraidēs, kurās būs lasāma informācija par sacensībām un to rezultātiem, informācija par sportistiem un ziņas no sociālajiem tīkliem, savukārt sporta medija MVP žurnālisti Ingmārs Jurisons un Jānis Freimanis pievērsīsies izvērstākam olimpisko spēļu apskatam.Īpašajā sadaļā "Ziemas olimpiskās spēles" līdztekus spraigajām teksta tiešraidēm un padziļinātajiem MVP materiāliem būs pieejams detalizēts notikumu kalendārs – gan kopējais, gan latviešu olimpiešu startu grafiks, lai neko nepalaistu garām –, rezultātu tabula, latviešu olimpiešu profili un olimpiādē pārstāvētie sporta veidi, kā arī atskats vēsturē.Līdztekus teksta tiešraidēm, kas pēc Latvijas laika sāksies trijos naktī un ilgs līdz pat sešiem vakarā, "Delfi Sports" ziņos arīdzan par atmosfēru un notikumiem olimpisko spēļu pilsētiņā, sazinoties ar Latvijas Olimpisko komiteju un sportistiem.