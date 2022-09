Labākā vieta Cerību centram ir Latgale

Ir 2022. gads, tiek pilnveidota un modernizēta medicīnas joma. Attīstītajās valstīs vēža diagnoze jau sen vairs nav spriedums. Taču Latvijā diemžēl ir savādāk: mirstība no ļaundabīgajiem audzējiem mūsu valstī ir par 15% augstāka nekā vidēji ES. "Šodien Latvijai ir iespēja, izmantojot Eiropas finansējumu, uzbūvēt mūsu valsts teritorijā onkoloģijas ārstniecības centru, kurā tiks izmantota unikāla tehnoloģija, ko šobrīd aktīvi popularizē ES. Un, manuprāt, vistaisnīgākais būtu izveidot šādu centru – Cerību centru, tieši Latgalē, kur mirstība no vēža ir ievērojami augstāka nekā citos reģionos," – saka Saeimas deputāte, SDP "Saskaņa" Latgales saraksta līdere Regīna Ločmele.

Problēma nav slimnīcā

Nesenais Latvijas Veselības ministrijas ziņojums liecina, ka vēža slimības ir otrs biežākais nāves cēlonis valsts iedzīvotāju vidū. Katru gadu no ļaundabīgiem audzējiem mirst aptuveni seši tūkstoši cilvēku, no kuriem aptuveni 30% ir vecumā līdz 65 gadiem. Augstākais mirstības rādītājs ir novērojams Latgalē: 342 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju (vidēji valstī - 309). Ziņojumā uzsvērts, ka tas varētu būt saistīts ar reģiona iedzīvotāju vecuma struktūru. Taču vietējie mediķi uzskata, ka tas ir tikai viens no iemesliem, norādot, ka traģiskā statistika, tostarp, saistīta ar primārās veselības aprūpes pieejamību un to, cik ātri cilvēki tiek no ģimenes ārsta pa "zaļo koridoru" uz onkoloģisko slimnīcu vai nodaļu, un tās ir pārslogotas.

"Vienīgā reģionālā slimnīca Latgalē atrodas Daugavpilī. Tur nonāk pacienti no visa reģiona – no pierobežas Zilupes līdz otrai lielākajai valsts pilsētai Daugavpilij. Līdz ar to nepārtrauktas un kvalitatīvas medicīniskās palīdzības sniegšanai visiem pacientiem ik dienas nepieciešami milzīgi resursi. No nesamērīgās slodzes iziet no ierindas tehnika, medicīnas personāls atkal un atkal "izdeg" – to ietekmē mediķu trūkums un finansējuma nepietiekamība..." ar rūgtumu atzīmē Regīna Ločmele.

"Šķiet, ka Veselības ministrijas baisajiem skaitļiem būtu jāpiespiež valdošo koalīciju sniegt palīdzīgu roku slimnīcai. Bet tā nolēma citādi. 2022.gada valsts budžeta plānošanas laikā tika noraidīts ierosinājums piešķirt līdzekļus staru terapijas iekārtu remontam un daudzfunkcionālajam angiogrāfam, kas ļauj atklāt vēzi agrīnās stadijās. Un personīgi es ļoti labi atceros deputāta no apvienības "Attīstībai/Par" Mārtiņa Bondara, kurš bija ievēlēts no Latgales (!!!), nejauko un zemisko frāzi: "Nevar taču katrai piecstāvenei iegādāties iekārtu magnētiskajai rezonansei," – ar sašutumu atceras "Saskaņas" deputāte, kura tajās 2022.gada budžeta pieņemšanas dienās arī cīnījās par līdzekļiem Daugavpils reģionālajai slimnīcai (DRS)

Iespējas ir, būtu vēlme!

"Tas, ka rūpes par Latvijas iedzīvotājiem kopumā (un jo īpaši Latgalē) nav valsts prioritāte, ir manāms pēc valdības vājās aktivitātes Eiropas līmenī. ES sniegtās iespējas tehnoloģiju attīstībai onkoloģisko slimību ārstēšanā vienkārši tiek ignorētas un noliktas "līdz labākiem laikiem", – norāda Regīna Ločmele.

"Šobrīd es vadu Baltijas asamblejas Veselības, labklājības un ģimenes komiteju, kas apvieno Latvijas, Lietuvas un Igaunijas deputātus. Mēs aktīvi strādājam, lai Latvijā uzbūvētu modernu vēža ārstēšanas centru, pirmo un vienīgo visā Baltijā. Eiropai šāda veida centri nav jaunums, pateicoties mūsu valdības absolūtai neizdarībai, šeit nekāds progress Latviju joprojām nav sasniedzis," – skaidro opozīcijas deputāte.

"Ir jāsaprot, ka cilvēki mirst ne tikai tāpēc, ka viņiem neizdodas savlaicīgi iziet ārstēšanas kursu. Augstā mirstība Latgalē skaidrojama arī ar aprīkojuma trūkumu jaunākai, precīzākai staru terapijai. Šobrīd apstarošanas kursa norise ir līdzīga loterijai – novecojušās tehnoloģijas saindē vai nogalina ne tikai ļaundabīgo veidojumu, bet arī visu organismu.

Jauns aprīkojums un mūsdienīgas ārstēšanas metodes ļaus precīzāk veikt staru terapiju, kas ievērojami palielinās ne tikai izdzīvošanu, bet arī dzīves kvalitāti pēc tam, kad cilvēks uzvarējis onkoloģiju. Vienkārši sakot, ārstēšana ļaus cilvēkiem ne tikai izdzīvot, bet arī dzīvot pilnvērtīgu dzīvi," – stāsta Regīna Ločmele.

"Man ir mērķis!"

"Šogad atkal kandidēju Saeimas vēlēšanās, un man pirmo reizi ir tas gods kļūt par partijas "Saskaņa" saraksta līderi Latgalē. Jūtu milzīgu atbildību. Man ir sāpīgi redzēt, kā "nemainīgā koalīcija" gadu no gada ignorē problēmas reģionā, ar kuru nesaraujami saistīta mana dzimta, kuras aizsākumu jau 19. gadsimta vidū lika mans vecvectēvs Ladušs Ločmelis. Daudzbērnu zemnieku ģimenes mūsu dzimtā kļuva par iemeslu tam, ka esmu burtiski sasieta asins saitēm ar simtiem latgaliešu, bet uzvārds "Ločmelis" un "Ločmele" ir viens no izplatītākajiem Latgalē," – emocionāli stāsta deputāte.

Šajā sasaukumā Regīna Ločmele izvirzīja sev galveno mērķi: panākt moderna vēža ārstniecības centra būvniecību Latgales reģionā, kur vērojams augstākais vēža mirstības rādītājs Latvijā.

"Latgalei ļoti nepieciešamas investīcijas, attīstība un jaunas darba vietas. Ņemot vērā vietējo pašvaldību ambīcijas rehabilitācijas centra izveides jautājumā, projektam noteikti ir liela nākotne. Latgales iedzīvotājiem nebūs jābrauc uz Rīgu un jāsēž nebeidzamās rindās – visu nepieciešamo terapiju un rehabilitāciju viņi varēs saņemt dzimtajā zemē," – pārliecināta viņa.

"Tas būs ne tikai godīgi! Tas ir tas, ko Latgale jau sen ir pelnījusi," – ir pārliecināta "Saskaņas" kandidāte.

