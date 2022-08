Par noklusēto saistībā ar briestošo energokrīzi

Daudziem jaunie rēķini jau ir radījuši šoku. Diemžēl tas ir tikai sākums. Nopietnākie pārbaudījumi mūs vēl tikai sagaida – un ne tikai nākamajā ziemā. To pagaidām noklusē, bet to visu varēja paredzēt un jau laicīgi sākt tam gatavoties (skat. šeit). Taču vara Latvijā, kā ierasts, dzīvo savā komforta realitātē, un rūpes par Latvijas sabiedrību to interesē tikai tik daudz, lai savu komfortablo statusu varētu saglabāt. Visērtākais veids, kā to panākt – dāsni solīt, un tad savus solījumus nepildīt, atrunājoties ar nepārvaramu varu ( vai tā būtu epidēmija, vai karš, vai varas koalīcijas ķildas…).

Ir jau gana pieredzēts - šī vara ir kā beigta zivs, kas spēj peldēt tikai pa straumi uz leju.

Jā, tik tiešām mēs dzīvojam lielu izaicinājumu laikā. Ir ārējie apstākļi, kurus mēs nevaram ietekmēt, bet no mūsu rīcības tomēr ir atkarīgs, kā tie ietekmēs mūs! Atskatoties uz jau pārdzīvotiem izaicinājumiem - Latviju nez kāpēc tie parasti ietekmē vissliktāk...

Šī vara tā arī nav spējusi sabiedrībai atrādīt savu solīto "enerģētiskās drošības" plānu. Un tas nevienu vairs pat neizbrīna. Tāpat kā varas juceklīgie paziņojumi par to, vai un kam pietiks gāzes apkures sezonā.

Joprojām neviens Latvijas siltumapgādes uzņēmums nav apliecinājis, ka tam ir izdevies iegādāties nepieciešamo gāzi visai apkures sezonai.

Ir jābūt izcilam nejēgam (vai nelietim?), lai situācijā, kad Latvijai pieder visam Baltijas reģionam kritiski svarīga gāzes infrastruktūra – Inčukalna pazemes gāzes krātuve, - nespētu vienoties ar kaimiņiem un novestu valsti situācijā, kurā mēs kļūtam par diedelniekiem, lai nodrošinātu sev vajadzīgās gāzes piegādes.

Šī vara laikam bija cerējusi, ka atkal ar skaistiem solījumiem varēs noslēpt savu bezatbildību un nekompetenci no Latvijas sabiedrības līdz 1.oktobrim.

Spriediet paši:

Svaigs ekonomikas ministres paziņojums no TV3 intervijas : "Mēs jau no paša sākuma rēķināmies, ka mēs no Krievijas gāzes atteiksimies pēc iespējas ātrāk, cik vien ātri iespējams. Tieši tāpēc mēs arī nerēķinājāmies ar šīm Krievijas gāzes plūsmām un pārorientējām visas piegādes un prioritāri plūsmu no Klaipēdas termināla.." Katrs pats var pārliecināties par NA ministres teikto - šeit.

Cik ticami tas skan, zinot, ka jau 25.maijā Klaipēdas LNG terminālis ir publiski paziņojis (skat.šeit), ka visas termināla jaudas ir izpārdotas līdz šī gada beigām, un starp pircējiem nav nevienas Latvijas kompānijas...

Vai ekonomikas ministre to tiešām nezināja?

Tad kā jūs tur rēķinājāt un ar ko rēķinājāties?! No kurienes mums tā gāze būs, ja Klaipēdas jaudas jau ir aizņēmušas citu valstu kompānijas? Nacionālās apvienības vadībā Latvija pirks un pumpēs sev Krievijas gāzi ? Vai, lai slēptu savu nekompetenci un bezatbildību, tā tiks par dārgu naudu pārpirkta no citiem Baltijas valstu tirgotājiem, bet mums stāstīs, ka vainīgs ir kāds cits? Ir vēl kādi varianti?...

CONEXUS publiskie dati rāda, ka laikā, kad NA ministre sniedza savus apņēmīgos publiskos paziņojumus, intensīvi tika pumpēta gāze no Krievijas. Tas, ka tā bija GAZPROM gāze, pretēji visiem publiskajiem paziņojumiem, apliecina gāzes padeves apsīkums pēc 30.jūnija, kad GAZPROM paziņoja, ka pārtrauc gāzes padevi Latvijai. (skat. šeit)

Tātad sanāk, ka patiesībā NA plāns nodrošināt Latvijas enerģētisko drošību bija to atstāt atkarīgu no valsts, kuru paši piedāvā atzīt par teroristisku!?

Ir vārdi, un ir darbi! Par to atcerieties.

Ar to šīs varas ne visai veiksmīgie mēģinājumi savu mazspēju un bezatbildību piesegt ar Krievijas gāzi nebeidzas.

Nupat, 9. augustā, Krišjānis Kariņš mums ir publiski paziņojis: "valdība ir izlēmusi nodrošināt Latvijas mājsaimniecības ar gāzi, pieņemot lēmumu rezervēt "Latvijas gāzei" piederošo gāzi Inčukalnā"- vairāk kā 1 Twh apmērā.

Kāpēc atkal ne visai veiksmīgi? Jo, raugi – saskaņā ar jau nākošajā dienā,10. augustā, s "Latvijas gāze" (LG) publiski sniegto informāciju (skat.šeit), LG piederošais gāzes apjoms, kuru var rezervēt Latvijas mājsaimniecību vajadzībām, sastāda vien apmēram 0,65 Twh gāzes.

Turklāt LG vēl pirms šī lēmuma pieņemšanas vairākkārt bija informējusi valdību, ka pēc veiktajiem grozījumiem Enerģētikas likumā (aizliegumu pirkt Krievijas gāzi) tai nebūs iespējams nodrošināt paredzētos gāzes uzkrājumus un pildīt Publiskā tirgotāja (PT) pienākumus. (skat.šeit)

Sabiedrībai noklusēta nianse - steigšus veiktie grozījumi Enerģētikas likumā skaidri nosaka, ka šādā gadījumā par PT kļūst VAS "Latvenergo". Un patiesībā valdībai šādu prasību par gāzes "rezervēšanu" nu jau būtu bijis jāpieņem attiecībā uz Latvenergo!

Taču šāds lēmums nodrošināt mājsaimniecības netika pieņemts attiecībā uz "Latvenergo" (kas, kā mums sola, saņems gāzi no Klaipēdas), bet gan attiecībā uz LG, kura reāli pērk gāzi no Krievijas, bet tagad nespēj to nopirkt vajadzīgajā apjomā sakarā uzliktajiem ierobežojumiem.

Tātad valdība bija labi informēta par lietas patiesajiem apstākļiem, un tomēr pieņēma lēmumu (izmisīgi cerot uz Krievijas gāzi), kurš nav izpildāms. Nez, ar kādu mērķi un pār kādām interesēm domājot tas tika pieņemts? Ka līdz 1.oktobrim jau gāzes pietiks?

Izskatās, ka ar šo valdības lēmumu varētu rasties ne tikai tehniskas, bet arī juridiskas problēmas, jo ES Eiropas Regula Nr. 2017/1938 skaidri nosaka principus un nosacījumus, kāda ir procedūra, lai šādu lēmumu varētu pieņemt.

Nevies līdz šim nav spējis parādīt, ka šī procedūra ir tikusi ievērota.

Šī vara ir pieradusi, ka var pēc savām iegribām bezatbildīgi spēlēties ar Latvijas likumiem, taču attiecībā uz ES tiesību normām tas var beigties pavisam citādāk - rezultātā mēģinājums iegūt tik ļoti valdības iekāroto Krievijas gāzi (publiski, protams, esot pret to!) var izvērsties dārgās tiesvedības, kuras kopā ar dārgo gāzi apmaksāsim mēs.

Pavisam drīz Latvijas sabiedrībai būs iespējams uzzināt lietas patiesos apstākļus –skat.šeit.

Tuvojas Saeimas vēlēšanas, un tāpēc valdība dāsni sola kompensēt savas bezatbildības un neizdarības sekas – ar solījumiem un naudu, kuru aizņemsies uz parāda, un kuru mums pašiem pēc tam būs jāatdod ar procentiem. Vai varēja rīkoties citādi un panākt, lai Latvijas sabiedrība netiek ierauta neziņas un energoresursu cenu virpulī sagaidāmo izaicinājumu priekšā?

Varēja! Un joprojām ir, ko vēl var izdarīt! Par to būs turpinājumā.

Lasiet, domājiet un 1.oktobrī ejiet uz vēlēšanām - lai nekas tāds vairs nebūtu jāpiedzīvo!

Politisko reklāmu apmaksā "Saskaņa" Sociāldemokrātiskā partija