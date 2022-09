Sabiedrības integrācija: 'iekšējais' un 'eiropeiskais' skatījums

Tā ir sagadījies, ka pēdējos 30 gadus es dzīvoju paralēli divās pasaulēs. Aktīvi piedalos Latvijas sabiedriskajā un politiskajā dzīvē – sākumā kā tiesībsargs, sabiedriskais aktīvists, komentētājs laikrakstos un TV, partijas aktīvists, un vēlāk kā strādājošs politiķis un deputāts.

Un paralēli tam visam – piedalīšanās un līdzdarbošanās starptautiskajā cilvēktiesību kopienā, projektos, kampaņās un tīklos, semināros un vasaras skolās, praktiskās un akadēmiskās publikācijas konferencēs vairākās valstīs. Pēc tam sekoja Eiropas Padome – vairāk nekā 30 ziņojumi Eiropas Padomes Parlamentārajā asamblejā (EPPA), misijas vairākos desmitos valstu, tikšanās ar prezidentiem, ministriem, spīkeriem, oficiāla un neformāla saskarsme ar kolēģiem parlamentāriešiem no dažādām valstīm un partijām. Pateicoties tam es skaidri redzu, kā atšķiras "iekšējā" un "eiropeiskā" pieeja daudzos jautājumos.

Piemēram, tēma, kas atgriezusies sabiedrisko diskusiju topā – integrācija, sabiedrības saliedētība.

Pie mums – nemitīgas vaimanas: integrācijas politika izgāzusies, viss slikti, sabiedrība sašķelta, steidzami jāpievelk skrūves!

Un Eiropā no ekspertiem un politiķiem pastāvīgi dzirdu: kā jums izdevās panākt Latvijā tik saliedētu sabiedrību, izvairīties no konfliktiem un vardarbības – pie tik bīstamām etniskām proporcijām un tik stingras likumdošanas? Kā jums paveicās, jums ir tik laba minoritāte!

Bet būtība ir dažādos kritērijos un pieejā.

Mums "sabiedrības saliedētība" definēta nepietiekami skaidri. Kādai "ne visai pareizai" sabiedrības daļai tiek piedāvāts pievienoties "pareizajai" ar noteiktu simbolisku darbību – kaut ko atzīt, kaut ko nosodīt. Bet galvenais ir pieņemt pāreju uz latviešu valodu kā katra lojāla pilsoņa personīgu goda pienākumu (un dzimto valodu var lietot šaurā mājas lokā, kā nesen paziņojis prezidents).

Eiropā "social cohesion" jeb sabiedrības saliedētības koncepcija ir formulēta pavisam citādi.

Demokrātijas uzdevums ir panākt līdzsvaru starp dažādību un vienveidību. Valodu un kultūru daudzveidība ir mūsdienu Eiropas pamatvērtība. Savukārt, lai valsts būtu rīcībspējīga, nepieciešama zināma vienveidības pakāpe, kopīga nostāja virknē pamatjautājumu. Integrēta, saliedēta sabiedrība ir sabiedrība, kurā ir sasniegts minimāli nepieciešamais vienveidības līmenis un tajā pašā laikā paliek plašas dažādības izpausmes iespējas.

Integrācijas koncepcija, ko izstrādājusi Eiropas Padome, ietver trīs galvenos elementus:

1. Kopīgās vērtības. Tas attiecas uz visvienkāršākajām, "nemainīgajām" vērtībām – cilvēktiesību respektēšana, vīriešu un sieviešu līdztiesība, demokrātija. Kultūras, reliģijas, valodas atšķirības šeit netiek iekļautas, te ir pieļaujama plaša dažādība. Integrācijas sarežģījumi "vecajā" Eiropā ir saistīti, piemēram, ar dažu imigrantu kopienu tradīciju neatbilstību šīm bāzes vērtībām – proti, pastāv tādi islāma virzieni, kas neatzīst sieviešu līdztiesību. Ja kāds ir redzējis līdzīgu sarakstu, ko sastādījuši mūsējie "integratori", lūdzu padalieties.

2. Kopīga valoda. Valsts valodas apguve ir nepieciešams integrācijas nosacījums, un demokrātiskai valstij ir jānodrošina tāda iespējas. Uzsveru: šeit nav runa par kaut kādu simbolisku aktu "saimnieku" priekšā, bet gan par tīri funkcionālu vajadzību piedalīties sabiedrības dzīvē.

Kādreiz liberālā politiskā filozofija izvirzīja demokrātiskas valsts "kultūras neitralitātes" koncepciju – līdzīgi kā demokrātijai jābūt neitrālai attiecībā uz reliģiju. Praksē tas, protams, nav iespējams, jo kaut kādā valodā (vai valodās) ir jāveic lietvedība, jāraksta likumi, jādod komandas armijā. Par oficiālo valodu parasti un dabiski kļūst etniskā vairākuma valoda – ne jau tāpēc, ka šim vairākumam būtu kādas īpaši Dieva dotas tiesības uz valsti, bet gan balstoties uz tīri praktiskiem apsvērumiem.

Šāda situācija neizbēgami nostāda nelabvēlīgākā stāvoklī cilvēkus, kuriem valsts valoda nav dzimtā, īpaši imigrantus, kuriem bieži vien tā jāapgūst jau pieaugušā vecumā. Lai kompensētu šo neizbēgamo nevienlīdzību, demokrātiskā sabiedrībā maksimāli plaši – cik vien atļauj resursi – tiek izmantotas arī citas valodas. Dažās īpaši nozīmīgās situācijās tas ir nostiprināts cilvēktiesību konvencijās (piemēram, tiesā apsūdzēto un liecinieku tiesības uz tulkojumu), citos gadījumos to nosaka citas normas – pirmkārt, Vispārējā konvencija par nacionālo minoritāšu aizsardzību, kā arī "mīkstās" tiesības (piemēram, EDSO Augstā komisāra minoritāšu jautājumos ieteikumi). Pirmām kārtām mazākumtautību valodas tiek lietotas tur, kur valsts sadarbojas ar vismazāk aizsargātajiem iedzīvotājiem – sociālajā nodrošināšanā, medicīnā, izglītībā.

Un, protams, demokrātiska valsts nekādā veidā neierobežo citu valodu lietošanu privātajā sfērā, tai skaitā medijos un izglītībā (var tikt piemērotas licencēšanas un akreditācijas prasības, taču tās nedrīkst būt diskriminējošas pēc valodas).

Salīdziniet ar mūsu prezidenta, ministru un deputātu retoriku.

3. Vienlīdzīgu iespēju nodrošināšana. Atslēgas moments – vienlīdzīgas iespējas jānodrošina nevis novēršot atšķirības, proti, asimilējot, bet ņemot vērā un respektējot atšķirības – "all different, all equal."

Kā šis princips tiek īstenots praksē? Demokrātiska valsts pastāvīgi uzrauga situāciju – cik atšķirīgs ir dažādu etnisko un valodu grupu piederīgo cilvēku stāvoklis. Bezdarba līmenis, izglītība, ienākumi, dzīves ilgums, veselības stāvoklis, pārstāvība valsts iestādēs un pārvaldē utt. Disproporcija – tas ir "trauksmes signāls" varai. Tad pēta faktiskās nevienlīdzības cēloņus un rīkojas, lai "izlīdzinātu" iespējas.

Vai jums ir zināmi līdzīgi pētījumi un uz tiem balstīta politika Latvijā?

Tātad. Atbildīgā valdība, saskaroties ar integrācijas problēmām, cenšas mazināt atsvešinātību, atstumtību, naidīgumu pret atsevišķām grupām – pat ja tas izraisa nacionālistu un populistu kritiku un var izraisīt reitingu samazināšanos. Cenšas panākt "alienated groups" iekļaušanos sabiedrībā, mazināt disproporciju uz atbalsta pasākumu rēķina.

Eiropas pieeja ir "unity in diversity" (vienotība dažādībā). Sabiedrības saliedētība tiek panākta nevis samazinot kultūras un valodu daudzveidību, bet gan pielāgojot valsti dažādībai.

Un mūsu politiskā elite integrāciju saprot kā maksimālo ierobežojumu, ideālā gadījumā pilnīgu dažādības likvidēšanu. Izglītības ministrs tieši no Saeimas tribīnes paziņo: vajag, lai visi domā vienādi! Prezidenta vadītā politiskā elite visos iespējamos veidos cenšas sabiedrībā ieaudzināt neiecietību pret dažādību – pretēji formālajiem paziņojumiem, kas parasti ir orientēti uz "eksportu", jeb uz Eiropas partneriem.

Tas ir neparasti mūsdienu Eiropā. Sabiedrība patiesībā ir vairāk "attīstījusies" nekā politiskā klase, valdība. Cilvēki turpina komunicēt valodā, kurā viņiem ir ērtāk sazināties, draudzēties, strādāt kopā, precēties. Un valdības veiktie "pasākumi" kūda, grauj saliedētību un provocē konfliktus.

