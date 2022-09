Steidzamu lēmumu pieņemšanas laiks

Enerģētiskā krīze jau iestājusies un ekonomiskā krīze arī tuvojas. Tomēr, raugoties uz politikā valdošo dienaskārtību, var šķist, ka patiesībā valstī ir daudz nopietnākas problēmas – nepareizi pieminekļi, nepareizi ielu nosaukumi, un arī Latvijā – dīvaina lieta! – reizēm publiskās vietās var dzirdēt tik reti šajos platuma grādos sastopamo krievu valodu. Skumjākais ir tas, ka tā vietā, lai piedāvātu variantus, kā risināt enerģētikas un ekonomikas krīzi, valdošie rada arī sociālo krīzi – provocē konfliktus un saasina sabiedrības šķelšanos.

"Saskaņas" uzdevums kā vienas no lielākajām partijām, kas apvieno gan latviešus, gan "nelatviešus", ir censties darīt visu, lai mazinātu iespējamo kaitējumu un sekas no šīm valdošās elites bīstamajām darbībām. Pašreizējos sarežģītajos ģeopolitiskajos apstākļos Latvijai kā svaigs gaiss ir vajadzīga saliedēta sabiedrība. Cilvēki gaida no varas pārdomātu sociālo politiku, gaida konkrētus lēmumus, kas palīdzētu pārdzīvot šo ziemu. Pēc Latvijas Pašvaldību savienības datiem, komunālos maksājumus nākamajā apkures sezonā nevarēs samaksāt vismaz 230 000 ģimeņu. Un kopumā pusei no visiem Latvijas iedzīvotājiem būs problēmas ar rēķinu apmaksu. Iedzīvotājus gaida katastrofāls dzīves līmeņa kritums.

"Saskaņai" ir skaidrs plāns un skaidra izpratne par to, kas jādara, lai rēķini šoziem kļūtu vairāk vai mazāk "paceļami".

Pirmkārt. Iesaldēt tarifus siltumenerģijai un citiem energoresursiem, tostarp, protams, gāzei.

Otrkārt. Palielināt subsīdijas siltuma, elektrības un gāzes rēķiniem. Izveidot automātisko mājsaimniecību ienākumu uzskaites sistēmu, lai cilvēkiem nebūtu jāskrien ar izstieptu roku uz pašvaldību un jāpierāda, ka ģimenes ienākumi ļauj pretendēt uz dzīvokļa pabalstu.

Treškārt. Samazināt PVN degvielai un pārtikai.

Ceturtkārt. Ieviest moratoriju izlikšanai no mājokļa par parādiem un nespēju samaksāt nekustāmā īpašuma nodokli.

Piektkārt. Aizliegt komunālajiem uzņēmumiem piemērot soda sankcijas par neapmaksātiem komunālajiem rēķiniem.

Sestkārt. Ņemot vērā inflāciju, paredzēt iespēju palielināt pabalstus mazo pensiju saņēmējiem vai veikt pensiju indeksāciju divas reizes gadā – aprīlī un oktobrī. Tāpat pienācis laiks pildīt solījumu un atsākt piemaksas par darba stāžu tiem pensionāriem, kuri devušies pelnītā atpūtā, sākot ar 2012. gadu.

Septītkārt. Samazināt PVN medikamentiem, kas samazinās kompensējamo zāļu cenas, un tas savukārt ietaupīs budžeta līdzekļus, kas arī aiziet PVN nomaksai par kompensējamajiem medikamentiem.

Ir pilnīgi skaidrs, ka mājsaimniecību atbalstam atvēlētie 443 miljoni eiro nav pietiekami, lai sniegtu reālu palīdzību faktiski katrai otrai Latvijas ģimenei.

Arī ar 200 miljoniem, kas rezervēti, lai palīdzētu uzņēmumiem, nepietiks. Palīdzības programmas patiesās "izmaksas" ir aptuveni 2 miljardi eiro. Un varbūt arī vairāk, ņemot vērā nepieciešamību valstij atbalstīt kritiski svarīgus objektus – slimnīcas, poliklīnikas, skolas, bērnudārzus, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ēkas, policijas dienesta ēkas... Visas šīs iestādes noteikti nespēs tikt galā ar milzīgu rēķinu nomaksu par apkuri un elektrība.

Sociāldemokrātiskās partijas "Saskaņa" nostāja, ka šobrīd, pēdējo 30 gadu smagākās krīzes apstākļos, politiķiem ir jābeidz sēt nesaskaņas sabiedrībā un kurināt etnisko naidu. Ir nepieciešams moratorijs jebkuriem provokatīviem likumprojektiem – it īpaši likumprojektam, kas paredz aizliegumu uzņēmējdarbībā un pakalpojumu sfērā lietot valodu, kas ir dzimtā vismaz 37% iedzīvotāju. Aizliegumi lietot krievu valodu sadzīvē nekādā veidā neveicinās valsts valodas nostiprināšanos. Tas veicinās tikai spriedzes pieaugumu sabiedrībā.

Mums visiem ir jāsaliedējas un šajā sarežģītajā laikā jācenšas vienam otru atbalstīt. Partija "Saskaņa" tajā saskata savu uzdevumu, un es uzskatu par godu būt daļai no tās komandas. No 32 žurnālistikā pavadītajiem gadiem gandrīz 20 esmu veltījis politiskajai žurnālistikai – mūsu valstī notiekošo politisko un ekonomisko procesu analīzei. Ir pienācis laiks man pašam iet politikā un mēģināt uzlabot dzīvi valstī. Esmu pārliecināts, ka "Saskaņa" spēj padarīt Latviju par plaukstošu, sociāli atbildīgu valsti, kurā visaugstākā vērtība ir visu iedzīvotāju tiesības neatkarīgi no tautības, dzimtās valodas un sociālā statusa!

