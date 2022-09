Vajag indeksēt visus pabalstus!

Sagaidot pēdējo laiku grūtāko ziemu, pieņemts absolūti pareizs lēmums – indeksēt pensijas divus mēnešus agrāk – jau 1.augustā. Pateicoties, tostarp arī "Saskaņas" Saeimas deputātu balsīm, Latvijas senioriem pensijas vidēji palielinājušās par 23%.

Bet sarežģītā situācijā atrodas arī daudzas citas iedzīvotāju grupas, starp kurām gribu īpaši izcelt ģimenes ar bērniem. Šodien ģimenēm ar bērniem klājas ļoti grūti: pabalstu vērtība krītas inflācijas pieauguma dēļ, bet daži atbalsta veidi vispār tiek atcelti – tā, piemēram, Rīgas skolās un bērnudārzos no oktobra vairs nebūs brīvpusdienu visiem audzēkņiem... Taču bērni nevar un nedrīkst ciest apkārtējās pasaules problēmu dēļ. Uzskatu, ka ģimenes pabalsts par vienu bērnu ir jāpalielina no 25 uz 40 eiro, par diviem bērniem – no 100 uz 130 eiro, par trim bērniem – no 225 uz 300 eiro. Pie mums ļoti mīl runāt par nepieciešamību uzlabot demogrāfisko situāciju, bet tieši ģimeņu labklājības celšana ir efektīvākais ceļš arī uz demogrāfijas uzlabošanu.

Ir acīmredzams, ka indeksācija nepieciešama visiem fiksētajiem pabalstiem, jo tikai tas ļaus tikt galā ar inflācijas negatīvajām sekām. Tāpēc nekavējoties ir jāpaaugstina garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmenis, kas šobrīd ir 109 eiro. Tieši GMI ir pamats visu sociālo pabalstu apmēra noteikšanai, un ir pilnīgi skaidrs, ka šobrīd 109 eiro summa ir nepieļaujami zema.

Mūsdienu sarežģītajā ekonomiskajā situācijā daudzi cilvēki knapi savelk galus kopā, viņiem katrs eiro ir svarīgs, bet mums priekšā - maksājumi par mājokļa apkuri un arvien pieaugošas cenas gandrīz visām precēm un pakalpojumiem. Es nesaprotu Labklājības ministrijas bezdarbību, kad netiek ierosināta fiksēto pabalstu indeksācija un GMI līmeņa celšana!

Vēl 2020.gada jūnijā Satversmes tiesa atzina tobrīd noteikto GMI līmeni par neatbilstošu Latvijas Satversmei. Satversmes tiesa savā atzinumā īpaši uzsvēra, ka Latvijas iedzīvotāju saņemtie sociālie pabalsti nav balstīti uz saprātīgiem aprēķiniem un neatbilst reālajai situācijai. Satversmes tiesas lēmums uzlika Saeimai par pienākumu izstrādāt reālajai situācijai atbilstošu GMI aprēķināšanas metodiku. Bet Saeima šim jautājumam piegāja formāli, un rezultātā izveidojās paradoksāla situācija: neskatoties uz pašreizējo straujo inflācijas kāpumu, Latvijā GMI līmenis tiek noteikts, vadoties pēc 2018.gada statistikas datiem.

Nav jābūt finansistam vai ekonomistam, lai saprastu – šodien ar 109 eiro nepietiek pat pārtikas iegādei, bet vēl ir jāapmaksā mājokļa un komunālo pakalpojumu rēķini. Šādā situācijā vizīte pie ārsta vai medikamentu iegāde kļūst vienkārši par nepieļaujamu greznību. Arī 2023. gadā plānotais GMI līmeņa palielinājums līdz 125 eiro nav pietiekams.

Satversmes tiesas kolēģija pēc "Saskaņas" iesnieguma ierosināja lietu par GMI līmeņa atbilstību Latvijas Satversmei. Un mēs ceram, ka, ņemot vērā šī jautājuma nozīmīgumu, Satversmes tiesa šo lietu izskatīs pēc iespējas ātrāk.

Taču laika gaidīt lēmumu nav. Mēs, "Saskaņas" frakcijas deputāti, uzskatām, ka Ministru kabinetam nekavējoties jāpārskata GMI līmenis un tas jāpaaugstina, jau sākot ar 1. oktobri! Attiecīgi grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un likumā "Par sociālo drošību" ir sagatavoti un nodoti izskatīšanai Saeimā.

"Ziema ir tuvu" – šī frāze no kulta seriāla šodien mums visiem izklausās īpaši. Mums ir jāpaspēj palīdzēt tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuriem ir nepieciešama mūsu palīdzība!

Politisko reklāmu apmaksā "Saskaņa" Sociāldemokrātiskā partija