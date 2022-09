'Vējā izmesta nauda jeb kāpēc ar steigu jāsamazina ierēdņu skaits'

Latvijā budžeta deficīts pārsniedz 7% no IKP. Šis rādītājs ir krietni virs ES vidējā līmeņa. Mums nepietiek naudas izglītībai, medicīnai un sociālajam atbalstam. Mums nav līdzekļu, lai palīdzētu iedzīvotājiem pārciest ziemu. Taču tajā pašā laikā vienmēr atrodas līdzekļi milzīgas ierēdņu armijas uzturēšanai. Šī armija ir rijīga un budžetā atstāj milzu robu, kuru aizlāpīt nespēj neviens. Ja vēlamies mainīt savu dzīvi uz labo pusi un virzīties tālāk, tas viss ir steidzami jāmaina.

Interesantā aritmētika

Atceros, ka 2017. gadā ar saukli "Samazināt štatus!" mūsu valdība ar vērienu uzsāka valsts pārvaldes reformu, kas skāra veselas 13 ministrijas. Ierēdņu atstādināšana tika veikta ilgi un ar baudu, galu galā panākot paradoksālu rezultātu.

No vienas puses, solījumu samazināt ierēdņu skaitu par 6% izdevās izpildīt un pat pārspēt: tika likvidēti 3,2 tūkstoši amatu (tas ir, 7,6%). No otras puses, kā ar izbrīnu norādījusi Valsts kontrole, ierēdņu Latvijā nav kļuvis mazāk: tie vēl aizvien ir 60 tūkstoši cilvēku.

Šis triks ir vienkārši izskaidrojams. Ar vienu roku samazinot štatus, ministrijas un departamenti ar otru roku radījuši jaunus amatus. Pieaudzis arī līgumdarbinieku skaits: tie, kuri ir pagaidu darbinieki, tādi, kas pieņemti atsevišķiem projektiem, ārštata darbinieki, utt. Gala rezultātā pēc pārkārtošanas summa nav mainījusies.

To pašu nevar teikt par algām! Kā norādīja Valsts kontrole, ierēdņi sev tās pat ir paaugstinājuši un tagad valsts pārvaldē saņem vairāk, nekā privātajā sektorā. Turklāt darbinieku funkcijas bieži dublējas, taču ierēdņu lietderības koeficients ir acīmredzams ikvienam Latvijas iedzīvotājam: valsts atrodas dziļā ekonomiskajā bedrē, par galveno iztikas avoti ir kļuvuši starptautiskie aizdevumi.

Kamēr visi ir parādā, daži izredzētie tērpjas zīdā

Ja valdība novirzītu starptautiskos aizdevumus veco ļaužu, trūcīgo, invalīdu un daudzbērnu ģimeņu, mazo un vidējo uzņēmumu atbalstam, tam būtu vismaz kaut kāds pamatojums. Bet nē! Aizdevumi tiek izmantoti uzpūsta valsts aparāta uzturēšanai un algu palielināšanai. Acīmredzot varas iestādes patiešām tic, ka krīzes, inflācijas un bezprecedenta cenu kāpuma apstākļos Latvijā nevar atrast vairāk neaizsargātākus iedzīvotājus kā mūsu augstākās amatpersonas.

Sākot ar 2023. gadu, Valsts prezidents, premjerministrs un Saeimas priekšsēdētājs saņems par 42% vairāk: tas ir, katrs pa 7607 eiro (pašlaik viņi saņem vien "nožēlojamus" 5960 eiro). Ministriem atalgojums pieaugs no 5086 līdz 6737 eiro, deputātiem – no 3477 līdz 3803 eiro. Un tā tālāk.

Un vēl ir arī "reprezentatīvie izdevumi". Ja tagad prezidents tiem saņem 1192 eiro mēnesī, tad no nākamā gada tie būs 3043 eiro. Spīkerim un premjerministram pašreizējie 1132 eiro mēnesī pieaugs līdz 1521 eiro. Bet ministriem tie pieaugs no pašreizējiem 1073 eiro mēnesī līdz 1347 eiro.

Kopumā tas valstij izmaksās 6,5 miljonus eiro, ko plānots rezervēt no 2023. gada budžeta. Un esmu gatavs likt galvu ķīlā, ka šis budžets, tāpat kā iepriekšējais, tiks pieņemts ar milzīgu deficītu. Latvijai tā jau ir tradīcija.

Paradokss slēpjas tajā, ka budžeta lauvas tiesa atkal aizies valsts aparāta uzturēšanai. Sabiedrības noslāņošanās tikai pieaugs. Kāds saņems minimālo algu 500 eiro apmērā (6000 eiro gadā), bet kāds cits – vairāk nekā 100 tūkstošus eiro gadā. Tieši šīs "slimnīcas pacientu vidējās temperatūras" dēļ mūsu statistika ir šāda: no CSP skatu punkta algas pieaug, pateicoties kam ceļas arī IKP, kas ļauj ierēdņiem atkal pacelt sev algas. Lūk, kāds apburtais loks!

Bet naudas klāt nav nācis. Tāpēc atkal ir nepieciešams aizdevums no starptautiskajiem kreditoriem. Tiesa, ir viens "bet". Šī vairākkārt pārbaudītā metode tagad var tik viegli arī neizdoties. Krīze plosās ne tikai Latvijā, no tās jau cieš visa Eiropas Savienība. Kā ES skatīsies uz valsti, kuras kopējais parāds ir aptuveni 52% no IKP (vairāk nekā 15 miljardi eiro)? Kur no katra nodokļiem iekasētā eiro 44 centi tiek novirzīti valsts amatpersonu algām? Šeit nebūs gana ne ar kādu naudu no ES krājkasītes.

Mainīt nedrīkst salauzt

Vai šī sistēma ir jāmaina? Tā ir jāsalauž – pēc iespējas ātrāk un skarbāk. Ir pamatīgi jāsapurina un jāsamazina valsts aparāts. Kā to ne tik sen izdarīja Lielbritānija, kur tika nolemts likvidēt 91 000 pilnas slodzes birokrātu amatu - piekto daļu no visa valsts aparāta! Tas britiem ļauj ekonomēt 3,5 miljardus mārciņu gadā.

Mūsu iestādēm ir jāiet tas pats ceļš, taču ir jāiet vēl tālāk. Papildus uzpūstā valsts aparāta samazināšanai būtu jālikvidē arī valsts uzņēmumu un to "meitas uzņēmumu" padomes, kur labas algas saņem cilvēki, kuri absolūti neizprot nozares problēmas. Ar viszinošu skatienu apstiprina papīrus, pieprasot paātrināt, padziļināt, pilnveidot... Tagad, kad visas Latvijas tautsaimniecības nozares pieprasa neparastus un ātrus risinājumus, jēgas no šādiem cilvēkiem nav nekādas. No viņiem ir jāatbrīvojas. Ņemot vērā, ka gandrīz trešā daļa Latvijas lielāko uzņēmumu pieder valdībai, valstij tas būtu neslikts veids, kā ietaupīt.

Cita ceļa vienkārši nav. Lai cik ierēdņiem nebūtu patīkami tērēt budžeta līdzekļus pašiem sev un saviem mīļajiem, tas vairs nevar turpināties. Ir jāatbalsta nodokļu maksātāji, tas ir, iedzīvotāji un bizness. Jo valdība pastāv tieši viņu naudas dēļ.

