Vērts zināt, pirms balsot

Vai tiešām šī vara zina - kā pārvarēt briestošo energokrīzi? Vai tā vispār gatavojas savus dāsnos pirmsvēlēšanu solījumus pildīt?

Visu šo laiku tā ir bezatbildīgi izturējusies pret saviem solījumiem un veicamajiem darbiem, un nu tieši pirms vēlēšanām "pēkšņi" ir atcerējusies par sociāli vismazāk aizsargātajiem – tieši pirms vēlēšanām palielinot pensijas un pabalstus. Pasniedzot to kā savas rūpes un atbildīgu rīcību.

Bet kā ir patiesībā?

Vai tiešām šī vara pēkšņi ir palikusi atbildīga un kompetenta, spējīga pieņemt Latvijas sabiedrībai nepieciešamos lēmumus?

Šeit tiks sniegti tikai daži fakti, kas parāda, ka patiesībā nekas nav mainījies - šī vara turpina grimt savā bezatbildībā un nekompetencē, un tā nav ne spējīga, ne motivēta atbildīgi parūpēties par jums šajā energokrīzē. Lai arī ko tā jums stāstītu izmantojot varai lojālos medijus un visādos ekspertus.

Vienu gan tā ir iemācījusies – nopirkt jūsu uzticību ar skaistiem solījumiem!

Pavisam nesen, lai "atbildīgi" palīdzētu Latvijas sabiedrībai pārvarēt briestošo energokrīzi, šī valdība apsolīja nodrošināt virkni atbalsta pasākumu, kas kompensēs gan siltuma, gan elektrības, gan gāzes cenu pieaugumu - gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem - tam kopumā atvēlot 600 miljonus eiro.

Protams, nekādus aprēķinus, kas pamatotu atbalsta apmēru, valdība piestādīt nebija spējīga – vien skaisti apgalvojot, kas viss būs labi (nu vismaz līdz vēlēšanām).

Tikai pēc tam, kad LTV 8.septembra raidījumā publiski uzskatāmi tika pierādīts, ka tā ir nekaunīga(vai bezatbildīga?) Latvijas sabiedrības maldināšana (skat.šeit) - jo gāzes cenas pieaugums vien radīs vairākus miljardus eiro papildus izmaksas, kurus ar valdības piesolītajiem 600 miljoni nu nekādīgi neizdosies "atbildīgi" nosegt, Kariņš "pēkšņi" atzina, ka ar piesolīto atbalstu varot tomēr nepietikt. Lai gan pirms tam kvēli un sirsnīgi apgalvoja pretējo! Tātad meloja?

Riebīgākais šajā nav šīs varas liekulība un meli, pie kuras jau ir pierasts, bet gan tas, kādā veidā tā bija noteikusi šo "atbalstam" paredzēto naudas apjomu (kam, kā mēs redzam, nav nekāda sakara ar reālajām vajadzībām). Proti, tā bija paredzējusi noteikt atbalstam paredzēto summu, nevis tādā apjomā, lai tiešām varētu īstenot sasolītos atbalsta pasākumus, bet gan vadoties pēc tā, cik daudz naudas no mums tā vispirms papildus iekasēs nodokļos, izmantojot mežonīgās inflācijas negatīvo iespaidu uz mūsu maciņiem (piemēram. - jo dārgākas preces, jo lielāks PVN jāmaksā).

Tātad "atbildīgās" valdības plāns bija - no sākuma paņemt no mums vairāk naudas, un pēc tam daļu no tās piedāvāt kā savu atbalstu.

Kā liecina publiski pieejamā informācija, uz doto brīdi no mums jau ir iekasēts vairāk par 779 miljoniem eiro, nekā bija plānots. Bet valdība bija paredzējusi mums no tiem piedāvāt krīzes pārvarēšanai tikai 600 miljonus – tiešām dāsni un atbildīgi, vai ne?

Pieķerta savos melos un bezatbildībā, tagad šī vara izdomā jaunas atbalsta shēmas – sacenšas vairāksolīšanā, lai tikai saglabātu savu vēlētāju atbalstu, un varētu pēc vēlēšanām atkal mūs piemānīt.

Milzīgie sagaidāmie tēriņi un tiem paredzētais atbalsts ir tikai viena no lietām, ar ko šī vara mēģina mūs piemānīt.

Briestošajā energokrīzē šī vara centīgi vaino ārējos apstākļus. Patiesībā, ārējie apstākļi tikai daļēji nosaka to, cik lielā ķezā tagad atrodamies. Lielā mērā pie tā atkal ir vainojama šīs varas bezatbildība, mazspēja un nekompetence. Un tas no sabiedrības tiek noklusēts!

Tieši šīs varas rīcības(bezdarbības) rezultātā enerģētiskās koksnes tirgus Latvijā tika ierauts spekulāciju virpulī un tā pārkarsēts, ka rezultātā koksnes un granulu cena pieauga vairākkārt.

Tieši dēļ šīs varas bezatbildības un mazspējas Latvijas siltuma apgādes uzņēmumi joprojām nezina, vai tiem būs pieejami energoresursi vajadzīgajā apjomā. Un nav saprotams cik daudz par siltumu mums nāksies patiesībā samaksāt (skat.šeit).

Tas viss tika laicīgi paredzēts un pateikts priekšā kā rīkoties – skat.šeit

Arī Kariņa bravūrīgi izskanējusī gāzes "rezervācija" Latvijas mājsaimniecībām pavisam drīz var izrādīties kārtējais šīs varas bezatbildības un nekompetences apliecinājums.

Ne Kariņš, ne tā valdības ministri tā arī nav spējuši paskaidrot - kā tad viņiem ir izdevies "rezervēt" to gāzi, kas Latvijai nemaz nepieder, lai gan fiziski tā ir iesūknēta Inčukalna krātuvē, bet juridiski nemaz neatrodas Latvijas gāzes tirgū? Un Kariņa valdība to labi zināja! (skat.šeit)

Turklāt, saskaņā ar Eiropas noteikto regulējumu (kurš ir obligāts visām tās dalībvalstīm) šādu lēmumu par gāzes "rezervāciju" valdība ir tiesīga pieņemt tikai vispirms izsludinot enerģētisko krīzi. Un tas nav izdarīts! (skat.šeit)

Vai tā ir vienkārši šīs varas bezatbildība un nekompetence, vai arī kārtējās afēras veidošana enerģētikā piesedzoties ar krīzi – jo šāda situācija dos iespēju "Latvijas gāzei" pamatoti apstrīdēt šādu valdības lēmumu, un tas var izrādīties kā ērts pamatojums šai valdībai noslēgt kādu darījumu ar LG, lai "novērstu" kārtējās krīzes sekas - patiesībā pašas radītas!

Šie ir tikai daži fakti, lai dotu jums iespēju pārliecināties par šīs varas nemainīgo bezatbildību un visatļautību.

Ir vērts aizdomāties – kāpēc šī vara var tik visatļautīgi un bezatbildīgi uzvesties, un ko darīt, lai varu beidzot padarītu atbildīgu sabiedrības priekšā?

Tas ir jo sevišķi svarīgi, jo visgrūtākā būs nevis šī, bet nākošā ziema! Un to šī vara atkal no jums noklusē...

Tāpēc svarīgi būtu ne tikai nodrošināt pabalstus šajā ziemā, bet jau pavasarī vajadzēja īstenot pasākumus, kas samazinātu mūsu rēķinus par patērēto enerģiju ne tikai šajā ziemā, bet uz visiem laikiem – un mēs to piedāvājām! (skat.šeit)

Lai vara kļūtu atbildīga sabiedrības priekšā, ir nepieciešams, lai varu var nomainīt, ja tā nepilda savus solījumus.

Kamēr tiks pieļauts esošais politiskais varas kartelis, kuram ir garantēta palikšana pie varas, lai ko tas darītu vai nedarītu, tikmēr bezatbildība, nekompetence un visatļautība turpināsies! Tikmēr varēs turpināt jums solīt un savus solījumus nepildīt, pat ja tie būs likumā ierakstīti.

Tieši tāpēc šai varai ir vajadzīgas "sarkanās līnijas", jo novelkot tās tiek panākta situācija, kad nav iespējams esošo varu nomainīt pret ko citu, bet jaunpienācēji Saeimā, kuri sola cīnīties ar esošo varas nejēdzību, kļūst par "politisko gaļu" vecajām varas partijām.

Tāpēc Saskaņa ir vienīgais politiskais spēks, kurš var izmainīt šo situāciju, kurš var panākt, lai vara būtu atbildīga Latvijas tautas priekšā (skat.šeit).

1.oktobrī dodoties balsot ir vērts par to atcerēties!

Politisko reklāmu apmaksā "Saskaņa" Sociāldemokrātiskā partija