Partijas kopumā priekšvēlēšanu aģitācijai atvēlējušas 1,1 miljonus eiro

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) apkopojis politisko spēku un reklāmdevēju sniegto informāciju par politisko partiju un to apvienību deklarētajiem priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumiem. Partijas un to apvienības no 6. februāra līdz 3. jūnijam kopumā noslēgušas līgumus 1 103 962,16 eiro apmērā par limitētajiem aģitācijas izdevumiem, portālu "Delfi" informēja KNAB.

Visvairāk līdzekļu – 153 293,61 eiro – tērēt grasījusies "Saskaņa", 113 095,30 eiro – Jaunā konservatīvā partija (JKP) savukārt 89 182,61 eiro – "Latvijas attīstībai".

KNAB atgādina, ka katram politiskajam spēkam noteikts finanšu līdzekļu limits, cik tas drīkst tērēt politiskās reklāmas izvietošanai, labdarībai, sponsorēšanai, pabalstiem vai dāvinājumiem. Izdevumu limiti neattiecas uz izdevumiem par reklāmas izgatavošanu vai kampaņas plānošanu.

Tāpat priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumos jāiekļauj gan partijas kopējie, gan katra deputāta kandidāta individuālie izdevumi.

Vienlaikus KNAB vērš uzmanību, ka visiem 42 politiskajiem spēkiem, kas bija iesnieguši deputātu kandidātu sarakstus pašvaldību vēlēšanām, līdz 5. jūlijam jāiesniedz KNAB vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju.

Sestdien, pašvaldību vēlēšanu dienā, KNAB aktīvi seko līdzi, vai politiskās reklāmas nav iekļautas tirdzniecībā esošos preses izdevumos, kā arī par maksu izvietotas internetā un sociālajos tīklos.

Ja iedzīvotāji šodien konstatē politisko reklāmu tirdzniecībā esošos preses izdevumos un apmaksātu politisko aģitāciju sociālajos tīklos un internetā, KNAB aicina par šādiem gadījumiem nekavējoties ziņot bezmaksas lietotnē "Ziņo KNAB", zvanot iestādes uzticības tālrunim 80002070 vai rakstot uz e-pasta adresi knab@knab.gov.lv.

Savukārt, ja iedzīvotāji šajā dienā pilsētvidē konstatē izvietotus plakātus, bukletus, aģitāciju pie iecirkņiem, skrejlapu dalīšanu, aģitāciju uz automašīnām u.tml., par to jāziņo Valsts policijai, zvanot uz 110.

Jau vēstīts, ka Valsts drošības dienestā (VDD) saņemti vairāk nekā 150 signāli par iespējamiem vēlēšanu norises pārkāpumiem.