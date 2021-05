Sava sejas maska, pildspalva, distance – kas jāņem vērā, balsojot pašvaldību vēlēšanās

Lai mazinātu vīrusa infekcijas Covid–19 izplatības riskus, 5. jūnija pašvaldību vēlēšanās vēlētāji vēlēšanu iecirkņos tiek aicināti ievērot drošības pasākumus – ievērot divu metru distanci, dezinficēt rokas, valkāt sejas masku, kā arī ieteicams, dodoties balsot, ņemt līdzi savu pildspalvu, portālu "Delfi" informēja Centrālās vēlēšanu komisijā (CVK).

Vienreizlietojamo sejas masku un pildspalvu varēs saņemt iecirknī.

Sejas maskas lietošana vēlēšanu iecirkņos ir obligāta. Izņēmums būs personas ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ personai trūkst spēju vai iemaņu mutes un deguna aizsega lietošanai, kā arī vēlētāju bērni līdz septiņu gadu vecumam. Balsotājiem seja būs uz brīdi jāatsedz, uzrādot pasi vai personas apliecību.

Individuālie aizsarglīdzekļi – sejas maskas, ja nepieciešams, respiratori, obligāti būs jāvalkā arī vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem un darbiniekiem, ka arī vēlēšanu novērotājiem. Tāpat, uzturoties vēlēšanu iecirknī, būs pieejamiem roku dezinfekcijas līdzekļi.

Vēlēšanu iecirknī pēc iespējas tiks nodrošināta vismaz divu metru distance starp vēlētāju reģistrācijas galdiem, vēlēšanu kabīnēm un aizslietņiem, kā arī būs noteikts maksimālais apmeklētāju skaits iecirknī, atvēlot uz balsotāju četru kvadrātmetru lielu platību. Lai vēlētāji ievērotu noteikto distanci un nedrūzmētos, iecirkņu komisijas sekos līdzi un organizēs vēlētāju plūsmu tā, lai tiktu ievēroti drošības pasākumi.

Reģistrējot vēlētājus, balsotāju saraksta veidlapā tiks norādīts aizpildīšanas laiks, lai nepieciešamības gadījumā būtu iespējams veikt epidemioloģisko izmeklēšanu un brīdināt vēlētājus, kuri varētu būt bijuši saskarsmē ar Covid-19 inficētu personu.

Tāpat tiks veikta regulāra iecirkņa telpu vēdināšana un telpu uzkopšana, ar spirtu saturošiem dezinfekcijas līdzekļiem apstrādājot koplietošanas virsmas, durvju rokturus, galdu virsmas.

Vēlēšanās ir ieteikums neizmantot vēlēšanu kabīnes ar auduma aizkariem, jo aizkari ir virsma, kurai vēlēšanu laikā pieskaras liels skaits cilvēku un kuru nav iespējams atbilstoši dezinficēt. Balsošanas aizklātumu šajā gadījumā paredzēts nodrošināt, izkārtojot kabīnes un aizslietņus ar ieeju pret sienu vai pret blakus esošās kabīnes vai aizslietņa slēgto daļu.

Vēlēšanu iecirkņos vai izbraukumā pie vēlētājiem aizliegts piedalīties cilvēkiem ar elpceļu infekcijas pazīmēm vai uz kuriem attiecas pašizolācijas, karantīnas vai stingrās izolācijas nosacījumi.

Tādēļ, veidojot vēlēšanu iecirkņu komisijas, pašvaldību vēlēšanu komisijai bija jānodrošina arī rezerves darbinieki – vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļu pienākumu izpildītāji, kurus būtu iespējams nekavējoties iesaistīt vēlēšanu nodrošināšanā situācijā, ja iepriekšējās balsošanas dienās vai vēlēšanu dienā slimības vai noteiktās karantīnas, pašizolācijas dēļ vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļi vai darbinieki nevarēs ierasties darba vietā.

Īpaši drošības pasākumi jāievēro arī, nodrošinot balsošanu vēlētāja atrašanās vietās, kā arī slimnīcās un sociālās aprūpes namos. Balsošanas nodrošināšanai vēlētāju atrašanās vietās pēc iespējas norīkojami tie vēlēšanu komisijas locekļi, kuriem ir laba veselība un kuri ir saņēmuši vakcīnu pret Covid-19 infekciju. Pašvaldības vēlēšanu nodrošināšanā iesaistītajiem darbiniekiem bija iespējas pieteikties un saņemt Covid-19 vakcīnu prioritārā kārtā.

Vēlētāju atrašanās vietā balsošana pēc iespējas organizējama tā, lai izvairītos no tieša kontakta starp vēlēšanu komisijas locekli un vēlētāju. Savukārt, ja drošu attālumu vēlēšanu materiālu saņemšanai un nodošanai nav iespējams ievērot, vēlēšanu komisijas locekļiem, uzturoties vēlētāja atrašanās vietā, jālieto respirators, virsvalks, gumijas cimdi un, ja iespējams, arī aizsargbrilles.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks vēlēšanu dienā, 5. jūnijā, būs no pulksten 7 līdz 20. Vēlētāji varēs izmantot arī iespēju nobalsot iepriekš: pirmdien, 31. maijā, no pulksten 16 līdz 20, ceturtdien, 3. jūnijā, no pulksten 9 līdz 16, kā arī piektdien, 4. jūnijā, no pulksten 13 līdz 20.

Iespēju balsot iepriekš īpaši aicināti izmantot vēlētāji, kuri ir Covid-19 riska grupā, jo iepriekšējās balsošanas dienās iecirkņos parasti ir mazāks balsotāju skaits.

Vēlētāji varēs balsot jebkurā sava vēlēšanu apgabala iecirknī, kā balsošanas dokumentu izmantojot gan pasi, gan personas apliecību. Vēlētāju uzskaitei vēlēšanu iecirkņos pirmo reizi tiks lietots elektronisks tiešsaistes vēlētāju reģistrs.

Sava vēlēšanu apgabala iecirkņus ikviens vēlētājs var noskaidrot Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā www.cvk.lv sadaļā "Vēlēšanu iecirkņi". Savukārt savu vēlēšanu apgabalu iespējams noskaidrot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) e–pakalpojumā "Vēlēšanu apgabala noskaidrošana". Uzziņas par vēlēšanu iecirkņiem un vēlēšanu apgabalu, kurā vēlētājs reģistrēts vēlēšanām, var saņemt arī, zvanot Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu tālrunim 67049999.

Jau vēstīts, ka šogad pašvaldību vēlēšanas notiek 41 apgabalā – vēlēšanas šogad nenotiek Rīgā, kur jauno vietvaru ievēlēja jau pērn.