Topošā Jēkabpils novada pašvaldību vadītāji vēlēšanās startē dažādos sarakstos

Jaunveidojamā Jēkabpils novada esošo pašvaldību vadītāji vēlēšanās startē dažādos sarakstos, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas publiskotā informācija.

Šogad gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās Jēkabpils novada domē jāievēl 19 deputāti. Vēlēšanām iesniegti 12 saraksti, kas kopumā piedāvā 227 kandidātus, līdz ar to konkurss uz vienu mandātu ir aptuveni 12 cilvēki uz vienu vietu.

No novadā apvienojamo sešu pašvaldību vadītājiem gaidāmajās vēlēšanās nestartēs tikai Aknīstes novada domes priekšsēdētāja Vija Dzene, kura šajā domes sasaukumā ievēlēta no apvienības "Vienotam novadam". Pārējie mēri izlēmuši startēt no dažādiem sarakstiem.

"Latvijas attīstības" sarakstā kandidēs Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja redzeslokā nonākušais un Jēkabpils mēra amatu pametušais Aivars Kraps. Tiesa, viņš sarakstā ir ar otro numuru, bet tā līdere ir Krustpils novada domes deputāte Elīna Serkova, kura šajā sasaukumā pārstāvēja Jēkabpils reģionālo partiju.

Jēkabpils vicemēre Kristīne Ozola, kura pašlaik faktiski pilda domes priekšsēdētājas pienākumus, pievienojusies "Progresīvajiem" un būs arī partijas lokomotīve vēlēšanās.

Šajā domes sasaukumā no "Viesītes novads - mūsu mājas" ievēlētais Viesītes novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks vēlēšanās piedalīsies no partijas "Apvienība "Iedzīvotāji"". Kopā ar viņu par mandātiem domē cīnīsies arī Aknīstes domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Vanags un izpilddirektors Jānis Gavars, kā arī Krustpils novada pašvaldības izpilddirektore Sanita Lūse.

Latvijas Zaļās partijas galvgalī ir bijušais Jēkabpils mērs Raivis Ragainis. Viņa pārstāvētajā sarakstā iekļauta arī Salas novada domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe. Pašlaik viņa domē pārstāv vēlētāju apvienību "Vienoti mūsu novadam".

Vēlētāju apvienību "Savam novadam" pārstāvošais Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Aivars Vanags šogad gaidāmajās vēlēšanās ir pievienojies Jaunajai konservatīvajai partijai un būs politiskā spēka saraksta līderis. Latvijas Reģionu apvienības un "Jaunās Vienotības" apvienotajā sarakstā ar ceturto numuru iekļauts Krustpils novada domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs (V).

Jēkabpils reģionālā partija vēlēšanās startēs ar bijušo pilsētas mēru Leonīdu Salceviču kā pirmo sarakstā.

Vēlēšanās Jēkabpils novadā startē arī "KPV LV", Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija, Nacionālā apvienība, "Saskaņa" un Latvijas zemnieku savienība.