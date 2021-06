Uzziņa: Kuri politiskie spēki valstspilsētās pārvarēja 5% barjeru

5. jūnijā Latvijā noslēdzās pašvaldību vēlēšanas, kur vietvaras varēja vēlēt 40 vēlēšanu apgabalos - jaunajās administratīvajās teritorijās - sešās valstspilsētās un 34 novados. Portāls "Delfi" apkopo, kuri politiskie spēki katrā valstspilsētā ir ieguvuši deputātu krēslus jeb pārvarējuši minimālo 5% vēlētāju atbalsta barjeru.

Jau ziņots, ka šogad pašvaldību vēlēšanas apmeklēja 34% vēlētāju, kas ir visu laiku zemākā aktivitāte līdz šim. Vidzemē no 395 123 balsstiesīgajiem uz vēlēšanu urnām devās 144 656 cilvēki, Latgalē no 175 878 balsstiesīgajiem savu izvēli izdarīja 59 892 cilvēki, Kurzemē no 183 830 cilvēkiem nobalsoja 87 984, savukārt Zemgalē no 209 508 cilvēkiem deputātus ievēlēja 65 418 cilvēki.

Jānorāda, ka lai gan nobalsojuši kopumā 327 950 cilvēki, tomēr kā vienmēr vairākiem cilvēkiem ir gadījušās ķibeles balsošanas gaitā. Kā derīgas balsošanas aploksnes atzītas 327 653, savukārt kā derīgas vēlēšanu zīmes – 324 731.

Jūrmala

ZZS – 50,56% – 8 deputātu vietas;

NA – 11,67% – 2 deputātu vietas;

"Saskaņa" – 9,72% – 2 deputātu vietas;

"Tev, Jūrmala" – 9,32% – 2 deputātu vietas;

JV/Par – 5,21% – viena deputāta vieta.

Sākotnējie dati liecina, ka domē iekļuvuši 15 kandidāti – līdzšinējais Jūrmalas mērs Gatis Truksnis (ZZS), pašreizējā Jūrmalas mēra vietniece Rita Sproģe (ZZS), pašreizējie Jūrmalas pilsētas domes deputāti Dace Riņķe (ZZS), Irēna Kausiniece (ZZS), Anita Adijāne (ZZS), Jānis Lediņš (ZZS), Andris Čuda (NA), Rolands Parasigs-Parasiņš (NA), Larisa Loskutova ("Saskaņa"), Mārtiņš Stulpiņš ("Tev, Jūrmala") un Uldis Kronblūms ("Tev, Jūrmala").

Tāpat domē tika Jūrmalas Valsts ģimnāzijas direktore Ieva Taranda (ZZS), Vaivaru pamatskolas direktore Inese Kārkliņa (ZZS), Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļas konsultants Andrejs Morozovs ("Saskaņa") un Finanšu ministra Jāņa Reira (JV) un Rīgas vicemēra Viļņa Ķirša (JV) padomnieks Ints Dālderis (JV/Par).

Daugavpils

"Saskaņa" – 42,25% – 7 deputātu vietas;

"Mūsu partija" – 14,12% – 3 deputātu vietas;

Latgales partija/LA – 13,25% – 2 deputātu vietas;

"Daugavpils novada partija" – 9,64% – 2 deputātu vietas;

LKS – 8,22% – 1 deputāta vieta.

Daugavpils domē iekļuvuši: pašreizējie Daugavpils pilsētas domes deputāti Andrejs Elksniņš ("Saskaņa"), Valērijs Kononovs ("Saskaņa"), Mihails Lavrenovs ("Saskaņa"), Anatolijs Gržibovskis ("Saskaņa"), Nataļja Kožanova ("Saskaņa"), Jānis Lāčplēsis (Latgales partija/LA), Jānis Dukšinskis (Latgales partija/LA), pašreizējais Daugavpils pilsētas mērs Igors Prelatovs ("Mūsu partija"), pašreizējā Daugavpils pilsētas mēra vietniece Līvija Jankovska ("Mūsu partija").

Tāpat deputāta vietu var ieņemt biedrības "Uzticības fonds" valdes priekšsēdētāja Viktorija Sporāne-Hudojana ("Saskaņa"), Daugavpils Reģionālas slimnīcas ārste-infektoloģe Iveta Jukšinska ("Saskaņa"), SIA "Rēzeknes namsaimnieks" valdes loceklis Pēteris Dzalbe ("Daugavpils novada partija"), Daugavpils 17. vidusskolas direktors Ivars Šķinčs ("Daugavpils novada partija"), Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžas darba aizsardzības speciālists un "Mūsu partija" valdes loceklis Mečislavs Truskovskis ("Mūsu partija") un LKS valdes loceklis, Daugavpils 15. vidusskolas skolotājs Aleksejs Vasiļjevs (LKS).

Rēzekne

"Saskaņa" – 63,19% – 8 deputātu vietas;

NA/LZP/JV/LRA/Latgales partija – 19,27% – 3 deputātu vietas;

JKP – 9,12% – 1 deputāta vieta;

Progresīvie – 5,62 – 1 deputāta vieta.

Rēzeknes domē strādās 13 deputāti.

Rēzeknes pilsētas domes mērs Aleksandrs Bartaševičs ("Saskaņa"), viņa vietnieki domē Aleksejs Stecs ("Saskaņa") un Lidija Ostapceva ("Saskaņa"), pašreizējie domes deputāti Ināra Groce (NA/LZP/JV/LRA/Latgales partija), Jāzeps Korsaks (NA/LZP/JV/LRA/Latgales partija), Juris Guntis Vjakse (NA/LZP/JV/LRA/Latgales partija), Rēzeknes pilsētas domes sporta pārvaldes vadītājs Aleksejs Grehovs ("Saskaņa"), SIA "Olimpiskais centrs Rēzekne" valdes loceklis Vladimirs Bogdanovs ("Saskaņa"), Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centra direktore Kristīne Kokoreviča ("Saskaņa").

Tāpat vietu domē ieguvuši Biedrības "Rēzeknes māmiņu klubs" valdes priekšsēdētāja Olga Strode ("Saskaņa"), Sporta biedrības "Dižvanagi" valdes loceklis Aleksandrs Irišins ("Saskaņa"), pensionārs Voldemārs Platacis (JKP) un biedrības "Latgales Multimediju darbnīca" valdes priekšsēdētāja Leila Rasima (Progresīvie).

Liepāja

"Liepājas partija" – 41,19% – 6 deputātu vietas;

LRA – 30,92% – 5 deputātu vietas;

"Saskaņa" – 11,81% – 2 deputātu vietas;

Par/JV/Progresīvie – 6,01% - 1 deputāta vieta;

NA – 5,04% – 1 deputāta vieta.

Liepājā strādās 15 deputāti: pašreizējais Liepājas mērs Jānis Vilnītis (LRA) Pašreizējie Liepājas pilsētas domes deputāti Gunārs Ansiņš ("Liepājas partija"), Uldis Sesks ("Liepājas partija"), Helvijs Valcis ("Liepājas partija"), Vilnis Vitkovskis ("Liepājas partija"), Edvīns Striks ("Liepājas partija"), Atis Deksnis (LRA), Linda Matisone (LRA), Modris Šveiduks (LRA), Ludmila Rjazanova ("Saskaņa"), Helēna Geriloviča ("Saskaņa").

Tāpat domē darbosies "Liepājas partijas" valdes loceklis Uldis Hmieļevskis ("Liepājas partija"), SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" traumatologs-ortopēds Agris Mertens (LRA), VSIA "Liepājas simfoniskais orķestris" valdes loceklis Uldis Lipskis (NA) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) parlamentārā sekretāre Dace Bluķe (Par/JV/Progresīvie).

Ventspils

"Latvijai un Ventspilij" – 54,32% – 7 deputātu vietas; LA – 11,76% – 2 deputātu vietas; JV/LRA – 14,55% – 2 deputātu vietas; JKP – 7,31% – 1 deputāta vieta; NA – 6,56% – 1 deputāta vieta.

Ventspils pilsētas domē strādās 13 deputāti. Ievēlēti pašreizējais domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs ("Latvijai un Ventspilij"), pašreizējie domes deputāti Jānis Vītoliņš ("Latvijai un Ventspilij"), Didzis Ošenieks ("Latvijai un Ventspilij"), Guntis Blumbergs ("Latvijai un Ventspilij"), Igeta Gredzena ("Latvijai un Ventspilij"), Andris Grigalis ("Latvijai un Ventspilij"), Ģirts Valdis Kristovskis (JV/LRA), Dace Korna (JV/LRA),

Tāpat vietu domē ieguvuši pašreizējā Ventspils pilsētas domes izpilddirektora vietniece Kristīne Lemberga ("Latvijai un Ventspilij"), AS "Kurzemes radio" padomes priekšsēdētājs Edgars Čeporjus (LA), SIA "NP Sports" valdes loceklis Normunds Pūpols (LA), Saeimas deputātes Evas Mārtužas (JKP) palīgs Bruno Jurševics (JKP) un SIA "Bāliņi IMTK" direktors Kārlis Vočtavs (NA).

Jelgava

ZZS – 32,27% – 6 deputātu vietas;

NA – 12,45% – 2 deputātu vietas;

JV – 13,55% – 2 deputātu vietas;

"Par" – 10,38% – 2 deputātu vietas;

LKS – 8,14% – 1 deputāta vieta;

LRA – 7,59% – 1 deputāta vieta;

Saskaņa – 6,98% – 1 deputāta vieta.

Jelgavas pilsētā strādās 15 deputāti. Jaunajā domē ievēlēts pašreizējais Jelgavas pilsētas mērs Andris Rāviņš (ZZS), kā arī pašreizējie Jelgavas domes deputāti Rita Vectirāne (ZZS), Vilis Ļevčenoks (ZZS), Jurijs Strods (NA), Roberts Šlegelmilhs (NA), Aigars Rublis (JV) un Gunārs Kurlovičs (LRA).

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Kultūra" vadītājs Mintauts Buškevics (ZZS), Jelgavas Valsts ģimnāzijas direktore Inese Bandeniece (ZZS), Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Pilsētsaimniecība" vadītājs Māris Mielavs (ZZS), arheologs Andris Tomašūns (JV), biedrības "Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs" valdes priekšsēdētājs Uldis Dūmiņš ("Par"), ZAB "Šķiņķis Pētersons" advokāts Mārtiņš Daģis ("Par"), LKS valdes loceklis Andrejs Pagors un "Saskaņas" valdes locekle Zenta Tretjaka.

Vēlēšanu rezultāti vēl jāapstiprina Centrālai vēlēšanu komisijai (CVK). Pašvaldības domes vēlēšanu likums paredz, ka valstspilsētas vēlēšanu komisijai vēlēšanu rezultāti jāizsludina ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc vēlēšanām, bet novada vēlēšanu komisijai – ne vēlāk kā triju dienu laikā pēc vēlēšanām.

Jau vēstīts, ka vēlēšanas notika 5. jūnijā.