Uzziņa: Politiskie spēki, kuri pārvarēja 5% barjeru novados

5. jūnijā Latvijā noslēdzās pašvaldību vēlēšanas, kur vietvaras varēja vēlēt 40 vēlēšanu apgabalos – jaunajās administratīvajās teritorijās – sešās valstspilsētās un 34 novados. Portāls "Delfi" apkopo, kuri politiskie spēki katrā novadā ir ieguvuši deputātu krēslus jeb pārvarējuši minimālo 5% vēlētāju atbalsta barjeru.

Jau ziņots, ka šogad pašvaldību vēlēšanas apmeklēja 34% vēlētāju, kas ir visu laiku zemākā aktivitāte līdz šim. Vidzemē no 395 123 balsstiesīgajiem pie vēlēšanu urnām devās 144 656 cilvēki, Latgalē no 175 878 balsstiesīgajiem savu izvēli izdarīja 59 892 cilvēki, Kurzemē no 183 830 cilvēkiem nobalsoja 87 984, savukārt Zemgalē no 209 508 cilvēkiem deputātus vēlēja 65 418 cilvēki.

Jānorāda, ka lai gan nobalsojuši kopumā 327 950 cilvēki, tomēr kā vienmēr vairākiem cilvēkiem ir gadījušās ķibeles balsošanas gaitā. Kā derīgas balsošanas aploksnes atzītas 327 653, savukārt kā derīgas vēlēšanu zīmes – 324 731.

Latvijas novadu domēs iekļuvušās politiskās partijas

Zemgale

Aizkraukles novads

LA/Vidzemes partija – 44,85% – 10 deputātu vietas;

NA – 20,47% – 4 deputātu vietas;

Apvienība "Iedzīvotāji" – 8,99% – 2 deputātu vietas;

JV – 7,75% – 2 deputātu vietas;

ZZS – 5,68% – 1 viena deputāta vieta.

Bauskas novads

NA – 47,41% – 11 deputātu vietas;

LA – 12,51% – 3 deputātu vietas;

LRA – 11,20% – 2 deputātu vietas;

JKP – 7,12% – 2 deputātu vietas;

ZZS – 6,72% – 1 viena deputāta vieta.

Dobeles novads

LZS – 44,19% – 9 deputātu vietas;

NA – 18,32% – 4 deputātu vietas;

LRA – 16,08% – 3 deputātu vietas;

JV – 11,04% – 2 deputātu vietas;

KPV LV – 6,20% – 1 viena deputāta vieta.

Jelgavas novads

LZS – 30,37% – 6 deputātu vietas;

LRA – 14,53% – 3 deputātu vietas;

LZP – 12,82% – 3 deputātu vietas;

LA – 7,05% – 2 deputātu vietas;

NA – 10,69% – 2 deputātu vietas;

JV – 11,02% – 2 deputātu vietas;

"Saskaņa" – 5,96% – 1 viena deputāta vieta.

Jēkabpils novads

LA – 21,01% – 4 deputātu vietas;

LZP – 17,63% – 4 deputātu vietas;

Apvienība "Iedzīvotāji" – 10,02% – 2 deputātu vietas;

JKP – 9,23% – 2 deputātu vietas;

Jēkabpils reģionālā partija – 8,31% – 2 deputātu vietas;

NA – 8,03% – 2 deputātu vietas;

LRA/"Vienotība" – 6,99% – 1 viena deputāta vieta

LZS – 6,66% – 1 viena deputāta vieta

"Saskaņa" – 6,30% – 1 viena deputāta vieta.

Tukuma novads

LRA – 37,99% – 8 deputātu vietas;

LZP – 15,50% – 3 deputātu vietas;

"Vienotība" – 9,39% – 2 deputātu vietas;

NA – 7,17% – 2 deputātu vietas;

LZS – 8,75% – 2 deputātu vietas;

"Tukuma pilsētai un novadam" – 11,60% – 2 deputātu vietas.

Kurzeme

Dienvidkurzemes novads

ZZS – 43,84% – 9 deputātu vietas;

NA – 25,73% – 5 deputātu vietas;

LRA – 15,16% – 3 deputātu vietas;

JV – 7,61% – 2 deputātu vietas.

Kuldīgas novads

"Kuldīgas novadam" – 49,70% – 8 deputātu vietas;

ZZS – 13,34% – 2 deputātu vietas;

NA – 12,40% – 2 deputātu vietas;

LA – 12,77% – 2 deputātu vietas;

JKP – 6,27% – 1 viena deputāta vieta.

Saldus novads

LZP – 40,13% – 7 deputātu vietas;

LZS – 15,18% – 3 deputātu vietas;

NA – 14,10% – 2 deputātu vietas;

LA – 10,47% – 2 deputātu vietas;

JV – 7,15% – 1 viena deputāta vieta.

Talsu novads

NA – 21,83% – 5 deputātu vietas;

"Mēs – Talsiem un novadam" – 18,62% – 4 deputātu vietas;

JV – 16,22 – 3 deputātu vietas;

"Talsu novada attīstībai"/LA – 15,99% – 3 deputātu vietas;

LZP – 10,51% – 2 deputātu vietas;

LZS – 8,81% – 2 deputātu vietas.

Ventspils novads

LZS – 39,75% – 6 deputātu vietas;

LRA – 33,25% – 5 deputātu vietas;

NA – 26,17% – 4 deputātu vietas.

Latgale

Augšdaugavas novads

"Daugavpils novada partija" – 43,82% – 7 deputātu vietas;

Latgales partija – 21,37% – 3 deputātu vietas;

LZS – 17,69% – 3 deputātu vietas;

"Saskaņa" – 12,08% – 2 deputātu vietas.

Balvu novads

Latgales partija – 40,48% – 7 deputātu vietas;

LZS – 17,89% – 3 deputātu vietas;

LZP – 11,70% – 2 deputātu vietas;

JKP – 7,64% – 1 viena deputāta vieta;

"Saskaņa" – 6,87% – 1 viena deputāta vieta;

NA – 5,67% – 1 viena deputāta vieta.

Krāslavas novads

LZS – 51,74% – 8 deputātu vietas;

"Saskaņa" – 12,29% – 2 deputātu vietas;

LRA – 10,58% – 2 deputātu vietas;

Latgales partija – 7,31% – 1 viena deputāta vieta.

Līvānu novads

LA – 60,47% – 9 deputātu vietas;

ZZS – 16,83% – 2 deputātu vietas;

"Saskaņa" – 11,12% – 2 deputātu vietas;

LRA – 10,60% – 2 deputātu vietas.

Ludzas novads

ZZS – 48,36% – 8 deputātu vietas;

Latgales partija – 32,36% – 5 deputātu vietas;

"Saskaņa" – 11,61% – 2 deputātu vietas.

Preiļu novads

Latgales partija/JV – 21,56% – 3 deputātu vietas;

NA – 17,02% – 3 deputātu vietas;

Apvienība "Iedzīvotāji"/LRA/JKP – 16,88% – 3 deputātu vietas;

LA – 15,59% – 2 deputātu vietas;

Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija – 11,68% – 2 deputātu vietas;

ZZS – 9,05% – 1 viena deputāta vieta;

"Saskaņa" – 5,74% – 1 viena deputāta vieta.

Vidzeme

Alūksnes novads

ZZS – 23,33% – 4 deputātu vietas;

JV – 23,05% – 3 deputātu vietas;

JKP – 21,27% – 3 deputātu vietas;

NA – 13,24% – 2 deputātu vietas;

Vidzemes partija/LRA – 10,53% – 2 deputātu vietas;

LA – 7,24% – 1 viena deputāta vieta.

Ādažu novads

LRA – 44,36% – 6 deputātu vietas;

LZS – 24,17% – 4 deputātu vietas;

JKP – 11,23% – 2 deputātu vietas;

"Saskaņa" – 6,78% – 1 viena deputāta vieta;

"Par"/JV – 6,60% – 1 viena deputāta vieta;

LZP – 5,58% – 1 viena deputāta vieta.

Cēsu novads

JV – 45,43% – 10 deputātu vietas;

LZS – 11,67% – 3 deputātu vietas;

Vidzemes partija – 11,26% – 2 deputātu vietas;

LA – 9,57% – 2 deputātu vietas;

NA – 6,60% – 1 viena deputāta vieta;

"Par"/Progresīvie – 5,21% – 1 viena deputāta vieta.

Gulbenes novads

LA – 22.58% – 4 deputātu vietas;

ZZS – 19,02% – 3 deputātu vietas;

LRA – 17,70% – 3 deputātu vietas;

NA – 15,58% – 2 deputātu vietas;

JKP – 13,19% – 2 deputātu vietas;

JV – 9,58% – 1 viena deputāta vieta.

Ķekavas novads

JV – 24,12% – 5 deputātu vietas;

LA/"Izaugsme" – 20,13% – 5 deputātu vietas;

LRA – 15,30% – 3 deputātu vietas;

LZS – 13,99% – 3 deputātu vietas;

NA/Vidzemes partija – 9,32% – 2 deputātu vietas;

JKP – 5,04% – 1 viena deputāta vieta.

Limbažu novads

LRA – 44,58% – 7 deputātu vietas;

ZZS – 22,64% – 4 deputātu vietas;

Vidzemes partija – 9,64% – 2 deputātu vietas;

NA – 7,38% – 1 viena deputāta vieta;

JKP – 6,34% – 1 viena deputāta vieta.

Madonas novads

LRA/LZS – 41,54% – 8 deputātu vietas;

JV – 17,65% – 3 deputātu vietas;

NA – 13,40% – 3 deputātu vietas;

LA/"Izaugsme" – 10,26% – 2 deputātu vietas;

JKP – 8,68% – 2 deputātu vietas;

"Vienoti Latvijai!" – 7,36% – 1 viena deputāta vieta.

Mārupes novads

LRA – 23,37% – 5 deputātu vietas;

ZZS – 21,05% – 5 deputātu vietas;

LA – 17,00% – 4 deputātu vietas;

NA – 10,92% – 3 deputātu vietas;

JV – 8,05% – 2 deputātu vietas.

Ogres novads

NA/LZS/LZP – 48,94% – 13 deputātu vietas;

JV – 9,31% – 2 deputātu vietas;

LRA – 8,99% – deputātu vietas; 2

"Par" – 6,62% – 2 deputātu vietas;

LA/Vidzemes partija – 5,90% – 2 deputātu vietas;

Nacionālā Savienība "Taisnīgums" – 5,88% – 2 deputātu vietas.

Olaines novads

Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija – 55,59% – 9 deputātu vietas;

"Saskaņa" – 10,69% – 2 deputātu vietas;

LA – 9,15% – 1 viena deputāta vieta;

NA – 7,81% – 1 viena deputāta vieta;

"Sadarbība" – 6,57% – 1 viena deputāta vieta;

LKS – 5,65% – 1 viena deputāta vieta.

Ropažu novads

LA – 31,72% – 7 deputātu vietas;

LZS – 10,47% – 2 deputātu vietas;

NA – 6,86% – 2 deputātu vietas;

"Saskaņa" – 8,57% – 2 deputātu vietas;

JKP – 8,28% – 2 deputātu vietas;

JV – 8,09% – 2 deputātu vietas;

"Par" – 7,08% – 1 viena deputāta vieta;

LRA – 6,78% – 1 viena deputāta vieta.

Salaspils novads

JV – 47,25% – 8 deputātu vietas;

NA/LRA/LZS – 18,29% – 3 deputātu vietas;

LZP – 17,33% – 3 deputātu vietas;

"Saskaņa" – 6,86% – 1 viena deputāta vieta.

Saulkrastu iela

LRA – 32,33% – 6 deputātu vietas;

LZP – 26,02% – 4 deputātu vietas;

NA/JKP – 15,38% – 3 deputātu vietas;

LA – 14,23% – 2 deputātu vietas.

Siguldas novads

NA/LRA/LZP – 55,77% – 12 deputātu vietas;

LZS – 11,99% – 2 deputātu vietas;

JV – 10,09% – 2 deputātu vietas;

Krimuldas novada partija – 7,74% – 2 deputātu vietas;

LA/Vidzemes partija – 5,14% – 1 viena deputāta vieta.

Smiltenes novads

NA – 32,12% – 5 deputātu vietas;

LA – 26,08% – 4 deputātu vietas;

"Progresīvie" – 12,53% – 2 deputātu vietas;

JV – 12,52% – 2 deputātu vietas;

ZZS/LRA – 11,47% – 2 deputātu vietas.

Valkas novads

Vidzemes partija/LA – 53,13% – 8 deputātu vietas;

JV/LZS – 31,95% – 5 deputātu vietas;

NA – 13,14% – 2 deputātu vietas.

Valmieras novads

"Valmierai un Vidzemei" – 55,02% – 12 deputātu vietas;

LZS – 17,04% – 4 deputātu vietas;

NA – 11,37% – 2 deputātu vietas;

JV – 5,75% – 1 viena deputāta vieta.

Vēlēšanu rezultāti vēl jāapstiprina Centrālai vēlēšanu komisijai (CVK). Pašvaldības domes vēlēšanu likums paredz, ka valstspilsētas vēlēšanu komisijai vēlēšanu rezultāti jāizsludina ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc vēlēšanām, bet novada vēlēšanu komisijai – ne vēlāk kā triju dienu laikā pēc vēlēšanām.

