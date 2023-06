Analīžu nodošanas sistēma bezkontakta punktos ir maksimāli vienkāršota. Vispirms laboratorijas mājaslapā ir jāsamaksā par izvēlētā testa komplektu. To var saņemt bezkontakta analīžu nodošanas punktā, ievadot PIN kodu. Kad paraugs ir ievākts, tas tiek atdots atpakaļ robotam, no kura pēc tam to savāc un līdz laboratorijai nogādā kurjers.