Lai kļūtu par "IziPizi" kurjeru, nebūt nav jābūt individuālajam komersantam vai pašnodarbinātajam – to var jebkura fiziska persona, jo "IziPizi" lietotne piedāvā iespēju reģistrēties kā virtuālajam uzņēmumam, kas var izrakstīt rēķinus un maksāt valstij 20% iedzīvotāju ienākuma nodokli. Virtuālo uzņēmumu nodrošina digitālo pakalpojumu sniedzējs – jaunuzņēmums "Abillio", par 5% no apgrozītās summas nodrošinot arī grāmatvedības pakalpojumus.



"Ko mēs ar to ieguvām? Pie mums reģistrējas ļoti daudz cilvēku, kuriem ir cita pamata darbavieta, uz kuru katru dienu ir jādodas ar automašīnu. Konkrēts piemērs – cilvēks strādā Rīgā, bet dzīvo Jelgavā. Beidzot darbu, viņš paskatās mūsu lietotnē, vai ir sūtījumi uz Jelgavu. Tos viņš paņem un brauc mājās, pa ceļam nogādājot klientiem un nopelnot papildu naudu. Tas ir arī mūsu galvenais aicinājums – nāc, piepelnies sev izdevīgā maršrutā un laikā! Nevis nāc strādāt "IziPizi" un brauc tur, kur mēs tev liekam," skaidro Dzenis.



Līdztekus pūļa piegādes platformai un pārtikas piegādei "IziPizi" nodrošina arī ātrpiegādi – līdz pulksten diviem noformētu pasūtījumu var saņemt jau tās pašas dienas vakarā arī ārpus Rīgas. Patlaban Latvijā šādu pakalpojumu neviens cits uzņēmums nenodrošina.