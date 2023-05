Būtisks pagrieziena punkts "Lautus" attīstībā notika līdz ar zviedru investoru piesaisti. Sadarbība ar Skandināvijas atkritumu apsaimniekošanas kompāniju "Ragn-Sells" ļāva gan paplašināties, gan arī attīstīt uzņēmējdarbību. 2011. gadā pie Ķekavas, "Gurnicās", tika uzbūvēts atkritumu šķirošanas komplekss ar birojiem. Pateicoties zviedru zināšanām, pārdomātai būvniecībai un tobrīd jaunāko tehnoloģiju izmantošanai, šis objekts joprojām atbilst visām vides prasībām.



"Toreiz viss tika uzbūvēts pēc jaunākajām tehnoloģijām, un teritorijā viss joprojām atbilst visaugstākajām vides prasībām – gan segums, gan kanalizācijas sistēmas, gan filtrēšanas sistēmas. Tas ir tas ieguldījums un biznesa veids, kā tālāko attīstību organizē zviedru kultūra, mentalitāte. To mēs no viņiem aizguvām. Varam izmantot viņu infrastruktūru un attīstīties tālāk atbilstoši mūsu prasībām un tradīcijām. Ja skandināvi kaut ko būvē, tad dara to pamatīgi – tā, lai kalpotu ilgtermiņā, ar jaunākajām tehnoloģijām un rūpīgu izpēti. Tas pamatā arī bija sadarbības lielākais ieguvums," stāsta uzņēmuma administrācijas un kontroles vadītāja Darja Kartiņina.