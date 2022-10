'Erasmus+ programmas pievienotā vērtība – atmiņas un draugi visai dzīvei

Santa Iesmiņa strādā par angļu valodas skolotāju privātajā vidusskolā ''Patnis" un, studējot pedagoģiju, devās mobilitātē uz Austrijas galvaspilsētu Vīni. Lai arī daudzus studentus no došanās "Erasmus+" apmaiņas braucienā attur bailes, neziņa un valodas barjera, Santa ne mirkli nešaubījās, ka vēlas izmantot programmas piedāvātās iespējas, un ar prieku atceras mobilitātes laikā piedzīvoto.

Santai bija vairākas izvēles iespējas, kurp doties mobilitātē, taču, ņemot vērā augstskolas koordinatora ieteikumus, viņa izvēlējās braukt uz Austriju. Īpaši Santa tur novērtēja pretimnākošos pasniedzējus, starptautiskās sadarbības koordinatorus un cilvēkus, kuri bija blakus "Erasmus+" pieredzes apmaiņas brauciena laikā un palīdzēja ne tikai pielāgoties jaunajiem apstākļiem, bet arī apgūt vācu valodu, kā arī iepazīt apkārtējo vidi.

Par "Erasmus+" Santa uzzināja, kad vēl mācījās Cēsu Valsts ģimnāzijā. Bet studiju laikā par iespēju doties mobilitātē viņa uzzināja no Latvijas Universitātē izlīmētajiem plakātiem: "Kad uzsāku studijas universitātē, es staigāju pa augstskolu un pamanīju plakātus par "Erasmus+''. Es visu rūpīgi izpētīju un pieteicos."

Ikdienas piedzīvojumi un saziņa ar mājiniekiem

Mobilitātes laikā Santa dzīvoja 20 minūšu brauciena attālumā no Vīnes centra. Viņa ar humoru atceras to, kā ieradās Austrijā, un procesu, lai tiktu iekšā noīrētajā istabā: ''Lai es tiktu iekšā dzīvoklī, man pa pastu atnāca vēstule ar norādēm, kur un kā es saņemšu dzīvokļa atslēgu. Viss nenotika tik operatīvi, cik gribētos, taču tas bija piedzīvojums, ko ir vērts atcerēties."

Santa ''Erasmus+" devās 2011. gadā, kad sociālie tīkli Latvijā vēl nebija tik populāri, tāpēc, lai nebūtu katram (ģimenei, draugiem) jāzvana vai jāraksta īsziņas par to, kā iet, viņa izveidoja blogu par savu ikdienu Austrijā: "Man bija slinkums katram atsevišķi stāstīt par to, kā man iet, tāpēc es sāku rakstīt blogu par savu ikdienas sadzīvi, studijām, piedzīvojumiem un pārdzīvojumiem."

Studiju process Vīnes universitātē bija ļoti pārdomāts un interesants. Īpaši Santa novērtēja, ka universitātē bija gan obligātie, gan aizraujoši brīvās izvēles kursi, un no tiem viņa izvēlējās apgūt mūzikas un valodas kursu. Ikdienā ārpus studijām Santa regulāri satikās ar jauniegūtajiem draugiem, devās ekskursijās un kopīgos piedzīvojumos. Tuva draudzība joprojām ir palikusi ar meitenēm no Spānijas un Albānijas, kā arī ar puisi no Somijas: ''Mēs visu gadu, kamēr bijām mobilitātē, turējāmies kopā. Tagad joprojām sazināmies un braucam viens pie otra ciemos."

Santa atklāj, ka neilgi pirms došanās mobilitātē viņa iemīlējās, tāpēc visgrūtākais bija doties prom no Latvijas un gadu aizvadīt vienai: "Es biju tikko iemīlējusies, taču visi nepieciešamie dokumenti par došanos uz Austriju jau bija parakstīti, un bija jābrauc." Santai studijas lielākoties bija angļu valodā, dažas lekcijas – vāciski. Viņa ļoti novērtē ''Erasmus+" sniegto iespēju uzlabot savas svešvalodu zināšanas.

Izmantot dotās iespējas un gūt vērtīgu pieredzi

Nereti iespējas, ko dzīve mums sniedz, mēs sākam novērtēt tikai pēc laika. Arī Santa tikai tagad patiesi apzinās, ko "Erasmus+" viņai ir devid gan pašizaugsmes, gan gūto emociju ziņā. Viņa vēl vairāk novērtē iespēju dzīvot Latvijā: "Es esmu daudz ceļojusi, taču tieši mobilitātes laikā es sapratu, cik patiesībā es esmu liela patriote. Lai arī es nebiju nekur ļoti tālu un Austrija nav krasi atšķirīga valsts, es ļoti ilgojos pēc mājām – mūsu kultūras un ģimenes."

Santa uzskata, ka "Erasmus+" pieredzes apmaiņas brauciens ir lieliska iespēja ieskatīties citu valstu izglītības sistēmā, izzināt valsts kultūru un iegūt jaunus draugus. "Erasmus+'' programma sniedz milzīgu ieguldījumu arī studenta pašizaugsmē.

Turklāt Santa "Erasmus+" mobilitātē ir devusies ne tikai kā studente, – viņa apmaiņas programmā brauca līdzi kā atbalsta pedagogs skolēniem, tāpēc, ja māc šaubas, vai doties vai nē, viņa mudina ikvienu piedalīties un pamēģināt: "Dodoties mobilitātē, tu neko nezaudēsi! Tu tikai iegūsi vērtīgas zināšanas un pieredzi!"