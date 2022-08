Iepazīt sevi kultūru dažādībā. Jaunais būvinženieris Mareks par studijām Prāgā

Studijas un sadzīve – bez raizēm un fantastiskā kompānijā

"Apmaiņas studiju pieredze katram ir individuāla un atšķiras atkarībā no izvēlētās valsts, pilsētas un universitātes, dažreiz pat no gada un semestra, kurā esi devies apmaiņā. Man pašam grūtību nebija. Valodas barjera strādā abos virzienos – kausiņš nosveras vienā vai otrā pusē. Manā gadījumā ar to problēmu arī nebija. Studiju ikdiena patiesībā bija ļoti līdzīga kā šeit, jo gan universitātes programma, gan priekšmeti īpaši neatšķīrās. Arī studiju sistēma bija līdzīga. Gan jau saknes meklējamas postpadomju sistēmā, no kuras esam attīstījušies. Pat lekciju laiki bija vieni un tie paši! Man nebija problēmu, ka es kādā brīdī būtu apmulsis, nezinātu, kur iet, vai lekcijas būtu man grūti aptveramā laikā," studiju ikdienu ieskicē Mareks.

Foto: Privātais arhīvs

Vaicāts par dzīvesvietu un sadzīvi, Mareks atklāj, ka iebraucošajiem studentiem bija iespēja pretendēt uz vietām studentu kopmītnēs – kurš pirmais piesakās, tam lielāka iespēja tikt: "Es pieteicos un dabūju vietu – tas noņēma visas raizes par dzīvesvietas meklēšanu. Zinu, ka citi "Erasmus+" studenti apzināti pirms braukšanas meklēja sev īres dzīvokļus, bet es kā students, kas Rīgā dzīvojis kopmītnēs, apzināti vēlējos to darīt arī ārzemēs. Istabas bija sadalītas blokos – katrā četras istabas, katrā istabā divi cilvēki. Mani salika istabā kopā ar manu otru kursabiedru. Man fantastiski paveicās ar kompāniju, jo dzīvojām vienā blokā ar jauniešiem no Austrālijas un Meksikas. Bija ļoti interesanti!"

Tiesa, bez Mareka un viņa kursabiedra kopmītnēs mitinājās arī divas latviešu meitenes, ar kurām izveidojās draudzība. "Mēs izveidojām nelielu komūnu un ikdienā vairāk draudzējāmies savā starpā. Tas varbūt ir negatīvs aspekts, ka ikdienā vairāk laika pavadīju ar saviem latviešu draugiem, bet ar šiem cilvēkiem mēs aizvien periodiski sazināmies," atklāj jaunais būvinženieris.

Sajusties kā Eiropas pilsonim un gūt plašāku skatījumu

Protams, atrodoties citā valstī, neiztikt arī bez vietējās kultūras iepazīšanas un ceļošanas. Kā uzskata Mareks, ceļošana ir viena no galvenajām lietām, kas jādara, ja dodies apmaiņas programmā. "Es nezinu, kādas Čehijā ir iespējas šobrīd, bet, piemēram, mums ar ISIC karti bija, manuprāt, 90% atlaide sabiedriskajam transportam. Mēs burtiski par eiro varējām izbraukt cauri visai Čehijai ar vilcienu! Kas attiecas uz Prāgu – piecos mēnešos Kārļa tiltam pāri pārgāju biežāk nekā piecu gadu laikā Vanšu tiltam Rīgā. Viss tika krustu šķērsu izstaigāts. Ja man kāds jautā – es pat nožēloju, ka ceļoju par maz!" atklāj Mareks.

Vaicāts, kas sagādājis lielāko pārsteigumu, Mareks atbild, ka tie bija cilvēki: "Viena no manām mīļākajām lietām bija pārsteigt cilvēkus ar to, ka latviešu pasaulē ir tik maz un ka ir niecīga iespēja viņus satikt. Cilvēkiem tas šķita ļoti uzjautrinoši – jo sevišķi vairāku desmitu un simtu miljonu nāciju pārstāvjiem. Šīs kultūras atšķirības starp cilvēkiem arī bija tas interesantākais pārsteiguma moments, jo ikdienā Latvijā lielākoties satiec cilvēkus ar līdzīgām vērtībām. Kad esi iemests tādā zupā, kur tev jāspēj veiksmīgi komunicēt ar dažādām kultūrām, – tas ir ļoti interesanti un vērtīgi."

Foto: DELFI, Mārtiņš Purviņš

Zīmīgākā atmiņa Marekam ir pēdējā nedēļa Prāgā, kad katru dienu kāds brauca prom un bija jāatvadās ar vērienu: "Ar šiem cilvēkiem īsā laika posmā guvu intensīvu pieredzi satiekoties, sadzīvojot, atpūšoties, arī kopīgi satraucoties par to, kas būs tālāk. Tas bija ļoti aizraujoši, jo kontaktēšanās bija ne tikai ar kolēģiem no Meksikas un Austrālijas, bet no visas Eiropas un pat Tuvajiem un Tālajiem Austrumiem. Tas bija kolorīts laika posms."

Uz jautājumu, kas ir pirmā lieta, kas nāk prātā par iegūto "Erasmus+" apmaiņas programmā, Mareks atbild, ka tas ir plašāks skatījums uz pasauli: "Eiropeiskā domāšana – mums tas nereti ir kaut kāds abstrakts tēls, par kura eksistenci ne visi ir pārliecināti. Teorētiski mēs zinām, ka esam Eiropas cilvēki, bet ne vienmēr tādi jūtamies. To tu saproti tikai tad, kad esi ārpus savas valsts robežām. Kad redzi visus tos dažādos cilvēkus un to, kā šīs dažādās sabiedrības sadzīvo. Tā ir brīvības sajūta, ka varu kā Eiropas iedzīvotājs iekāpt vilcienā un aizbraukt uz Prāgu, kur mani sagaidīs kā mājās."

Vai Mareks apmaiņas studijas ieteiktu arī citiem? Pilnīgi noteikti!