Jauniešu iekļaušana sākas no vecākiem un skolotāja

Ikvienam jaunietim jāsniedz šī brīnišķīgā iespēja izbaudīt "Erasmus+". Arī jauniešiem ar invaliditāti, bērniem no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm un tiem, kas cietuši no seksuālas vardarbības. Viņiem ir jāredz pasaule, jāiegūst jaunas zināšanas un drosme, ko sniedz starptautiskie projekti.

Lielākoties sociāli nelabvēlīgās ģimenēs par "Erasmus+" nezina neko. Pārsvarā vecāki šo vārdu pirmo reizi dzird, kad piezvanām un sakām, ka piedāvājam viņu bērnam šādu iespēju. Daudzi uzreiz apjautājas, vai varam iesaistīt arī viņa brāli vai māsu. Mums jābūt aktīvākiem – jāiesaista bērni, jāmotivē viņi, jādalās ar pieredzes stāstiem. Un tas jādara ne tikai man, bet arī vecākiem, skolotājiem, skolu vadītājiem un administrācijai. Diemžēl jaunieši neskatās televīziju, nelasa ziņas, viņi patērē tikai sociālos tīklus, tāpēc skola un mācību personāls ir nozīmīgs informācijas avots par "Erasmus+".

Ieguvumi bērniem, izaicinājumi projektu īstenotājiem

Ieguvumu no dalības "Erasmus+" ir daudz. Pirmkārt, bērniem jāpārvar valodas barjera. Ja stundās var izvairīties no runāšanas angliski, tad aizbraucot uz ārvalstīm nav variantu – ir jārunā! Viņi iepazīst citas valsts kultūru un nereti pēc braucieniem vairāk novērtē Latviju. Viens no projektiem bija Neapolē, kur ielas klāja atkritumu kalni, tas bērniem ļāva saprast, cik skaista un tīra ir viņu dzimtene. Šādi braucieni arī veicina patriotiskās jūtas. Katrs projekts ir veltīts konkrētai tēmai – datorprasmju apguve, kultūras iepazīšana, ekoloģijas jautājumi. Tēmas ir dažādas, tāpēc arī iegūtās prasmes atšķiras.

Būtiska iegūtā pieredze ir starpkultūru komunikācija. Pirms katra brauciena bērniem pastāstu, piemēram, kāpēc dažas meitenes nēsā hidžābus, ka projektā var būt tumšākas ādas krāsas cilvēki. Reiz sadarbības skolas bērniem gaišmatainie latvieši šķita tik eksotiski, ka viņiem pat lūdza autogrāfus! Šādas situācijas bērniem patīk un ceļ viņu pašvērtējumu.

Protams, projektu koordinatoriem, strādājot ar jauniešiem, kam ir veselības vai sociālās problēmas, jāsaskaras ar dažādiem izaicinājumiem. Gadās, ka dienu pirms lidojuma bērns pasaka – es tomēr nekur nebraukšu, es emocionāli nejūtos tam gatavs. Šādos gadījumos mums jāatrod īstie vārdi, kā viņu pārliecināt piedalīties. Jāsaprot, vai vispār ārvalstīs spēsim tikt galā ar šiem bērniem, jo dažkārt jauniešiem ir alkohola problēmas, depresija. Ir bijis pat gadījums, kad saņemam zvanu – jūsu skolēns vaicājis citiem bērniem, kur var iegādāties narkotikas... Šie jaunieši ir jāiesaista aktivitātēs ar dubultu jaudu, jācenšas integrēt sabiedriskajā dzīvē, lai izrautu no nelabvēlīgās vides.

Šāds brauciens viennozīmīgi ir liels piedzīvojums katram – gan jauniešiem, gan skolotājiem. Iegūtā pieredze un zināšanas var motivēt cītīgāk apgūt svešvalodas, kļūt aktīvākiem sociālajā dzīvē, meklēt iespējas, kā vēlreiz apciemot jauniegūtos draugus. Dalībai "Erasmus+" redzu tikai ieguvumus!