Pseidoeksperti un to loma dezinformācijā

Ar ekspertu palīdzību, kuri pārzina konkrētu jomu un tajā specializējas, ir iespējams leģitimizēt vēstījumu – padarīt to saprotamāku sabiedrībai. Turklāt medijiem ir nozīmīgi sadarboties ar dažādiem ekspertiem, lai tas būtu uzticams un profesionāls. Dezinformatīvo mediju mērķis ir piesārņot ēteru, kas nozīmē to, ka informācijas sagrozīšanas nolūkos nereti tiek izmantoti pseidoeksperti. Par to, kāda loma pseidoekspertiem ir dezinformācijas medijos, šajā projekta " Atmaskots.lv " podkāsta epizodē sarunājas Austrumeiropas politikas pētījumu centra pētnieks Mārcis Balodis un portāla DELFI žurnālists Toms Ģigulis. DELFI redakcijas veidotos podkāstus vari klausīties arī " Podbean ", " Spotify ", " Apple Podcasts " un " Google Podcasts ".