Daiga Jansone: 'Ir bērni, kas var paņemt un ir bērni, kas nevar'

Uz norisēm jaunatnes basketbolā savs skats no jaunatnes izlases galvenā trenera posteņa, savs no Treneru komisijas apspriežu telpas – no sporta zāles, kurā aizrit bērnu un jauniešu treneru ikdienas. Daiga un Ziedonis Jansoni darbojušies visās minētajās pozīcijās, iekrājot pieredzi un viedokļus. Par to, kas notiek basketbolā, par to, ko var un arī nevar izdarīt labāk.



"Basketstudijā 2+1" runājām par Ziedoņa pieredzi, pašam vadot U19 izlasi Pasaules kausa izcīņā pirms desmit gadiem un iespaidiem, no ieinteresēta skatītāja pozīcijām sekojot šīs vasaras turnīram, par cīnītāju rakstu veidošanu ģimenēs un vecāku lomu, kāpēc latviešu talanti vēlajos padsmit gados progresē lēnāk nekā vienaudži, modi uz individuālajiem treneriem, objektīvi iemācāmo un neiemācāmo, jaunatnes izlašu treneru brigāžu veidošanas principiem, treneru savstarpējo komunikāciju, kā sporta skolās kompensēt to, ko mūsdienās jaunieši neizdara neorganizētajās sporta nodarbībās.



Basketbola savienības komisiju sadarbību un LJBL nolikuma niansēm. 21.07.2021. epizode.