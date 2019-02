15 CPP: Augstskola un darbs kopā ar Edgaru Valdmani

#12 CPP Kāpēc Raivis Ramans skrien? 1452 km 2018. gadā

Šajā reizē ar mums kopā ir Raivis Ramans.



Ja Tev liekās, ka skriešana ir garlaicīga un no tās nav liela jēga, tad Tev jānoklausās, ko par to domā Raivis.



Raivis stāsta par to kā skriešana viņam palīdz sakārtot domas un par citām atziņām, kas nākušas pateicoties skriešanai