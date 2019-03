21 CPP: Kā ātri un viegli pazaudēt naudu

#20 CPP: Kāpēc kļūdīties ir labi

20. epizodē Mairis un Kristaps runā par to, kāpēc ikvienam no mums nav jābaidās kļūdīties. Reti kurš nav kļūdījies, cits to uztver kā labu mācību, cits – kā sāpīgu vilšanos. Bet, kāpēc liela daļa cilvēku to uztver kā sliktu lietu? Kad augām, lai iemācītos staigāt, mums nācās nokrist, neskaitāmas reizes, lai beigās varētu staigāt. Vai, esot pieaugušam, kāds sūdzas par to, ka pāris neveiksmes sākumā nebija to vērtas? Nekas nemainās pieaugot, lielākā atšķirība ir tā, ka tagad esi spējīgs analizēt savas kļūdas un to izmantot kā savu priekšrocību. Epizode pirmoreiz publicēta 18.03.2019.