25 CPP: Dari to, kas tev nepatīk un maksā, ja nepieciešams

Socioloģija un grāmatas, kas jāizlasa – stāsta Megija

"Constant Progression Project" podkāsta jaunākās epizodes viešņa Megija stāsta par to, kas ir socioloģija un kāpēc ir jāpēta dažādas lietas un jāanalizē dati. Sarunbiedri aprunā arī dažas ļoti labas grāmatas, kuras noteikti vajadzētu izlasīt katram: Benjamin Hardy "Willpower Doesn't Work", Deila Kārnegija klasiku "Kā iegūt draugus un iepatikties cilvēkiem" (Dale Carnegie "How To Win Friends And Influence People") un Čārlza Duhiga "Ieraduma spēks" (Charles Duhigg "The Power of Habit"). Epizode pirmoreiz publicēta 13.04.2019.