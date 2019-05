27 CPP: Bezjēdzīgas diētas un 'Stirnu Buks'

#25 CPP: Dari to, kas tev nepatīk un maksā, ja nepieciešams

"Constant Progression project" podkāsta 25. epizode ir klāt. Šodien informācija ir pieejama tik daudz un plaša, ka cilvēki vairs to nespēj novērtēt un izfiltrēt. Nav atbildības uzsākto novest līdz galam, ja nav gala mērķa un nekas nav likts uz spēles. Ja kaut ko saņem par brīvu, mazāk to novērtē. Mairis debatē ar Kristapu par ciešanām #75HARD izaicinājumā un to, kāpēc vajag ciest. Kā arī – kāpēc maksāt par kaut ko? Epizode pirmoreiz publicēta 22.04.2019.