32 CPP: Kā nopelnīt disciplīnu 75 dienās?

#31 CPP: Cilvēku aprunāšana un 'cenu prostitūtas'

Podkāsta "Constant Progression Project" 31. epizodē Kristaps un Mairis runā par to, kādas sekas ir tam, ka tu aprunā kādu. Vēl apspriede par to, ka zemākā cena noteikti nav priekšrocība neatkarīgi no tā vai tu gribi pirkt vai pārdot. Kā arī par "cenu prostitūtām", kas izstaigās neskaitāmas iestādes, lai dabūtu zemāko cenu. 03.06.2019. epizode.