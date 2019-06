DELFI PLUS

Loading... Atpakaļ uz DELFI Podkāsti #33 CPP: Kur paliek tavas astoņas brīvās stundas? Esi domājis, cik efektīvi tu izlieto savas astoņas brīvās stundas? Kur vispār paliek laiks? Ja cilvēks "parastais" miegā pavada astoņas stundas un arī darbā pavada astoņas stundas, tad kur paliek atlikušās? Cik daudz tava laika "apēd" "Yotube", " Facebook ", " Instagram ", televīzija? Cik produktīvi tu izmanto savu laiku? Un ja dari vairākas lietas vienlaicīgi, vai tev tiešām liekas, ka tas palielina produktivitāti vai tieši otrādi – tev ir sajūta, ka kaut kur visu laiku jāsteidzas, lai kaut ko nepalaistu garām. Klausies podkāsta jaunāko epizodi un padomā par to, vai tas, ko tu dari, tevi ved tuvāk mērķiem! 25.06.2019. epizode. 00:00:00 / 00:00:00

#32 CPP: Kā nopelnīt disciplīnu 75 dienās? Mairis un Kristaps jaunākajā "Constant Progression Project" epizodēs atgriežas pie jau iepriekšējās epizodēs apspriestā #75HARD izaicinājuma. Tas nu ir noslēdzies un kopā ar podkāsta viešņu Lauru Lagzdiņu trijotne apspriež, kādi ir ieguvumi. Paskaties spogulī – tev patīk tas, ko redzi? Tev patīk situācija, kurā tu tagad atrodies? Kur tu gribētu būt? Kā tu gribētu izskatīties? Cik daudz naudas tu gribētu pelnīt? Kādu darbu tu gribētu strādāt? Kur tu gribētu aizceļot? Kas tevi attur, lai realizētu šīs lietas? Kapēc tu neizskaties tā, kā gribētu izskatīties? Kāpēc nepelni tik, cik gribētu pelnīt? Kāpēc šie jautājumi ir svarīgi? Tāpēc, ka tie tev dod skaidrību. Ko dari lietas labā, lai mainītu situāciju kurā atrodies? Vai uzņemies atbildību un veic darbības, kas tevi virza uz priekšu? Vai tu jau esi izdomājis 75 dažādus attaisnojumus, kas traucē sasniegt mērķi? Lai arī kā gribētu ticēt tam, ka cilvēkiem kaut kas nokrīt no gaisa, atnāk burvju feja un novicina dīvaina paskata sprungulīti, tu zini kaut kur dziļi pakausī, ka tā nav taisnība, vai ne? Tu zini, ka ir kaut kas jādara, lai kaut ko iegūtu, bet negribi to atzīt... 09.06.2019. epizode. #31 CPP: Cilvēku aprunāšana un 'cenu prostitūtas' Podkāsta "Constant Progression Project" 31. epizodē Kristaps un Mairis runā par to, kādas sekas ir tam, ka tu aprunā kādu. Vēl apspriede par to, ka zemākā cena noteikti nav priekšrocība neatkarīgi no tā vai tu gribi pirkt vai pārdot. Kā arī par "cenu prostitūtām", kas izstaigās neskaitāmas iestādes, lai dabūtu zemāko cenu. 03.06.2019. epizode.