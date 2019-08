41 CPP: No idejas līdz 'Castprint' kopā ar Sigvardu Krongornu

#40 CPP: Tu esi ieinteresēts vai tu esi apņēmies?

Šajā "Constant Progression Project" podkāsta epizode savās pārdomās dalās Mairis viens. "Esmu iepazinies un saticis vairākus "body builderus", kuri regulāri trenējas un piedalās sacensībās. Zini, kāpēc es cienu tos cilvēkus? Tāpēc, ka viņi var uzsist knipi un mainīt savus paradumus jebkurā brīdī, pieņemt dažādas diētas, mainīt treniņu plānus utt. To pašu dara arī jebkurš cīkstonis, kuram jāpielāgojas noteiktai svara kategorijai pirms sacensībām. To sauc par disciplīnu. Esi kaut ko par to dzirdējis? Šie cilvēki ir iemācījušies tik labi sevi kontrolēt, ka viņi jebkurā brīdī var izslēgt visus neveselīgos ēdienus, dzērienus un citas lietas, lai koncentrētos uz savu nosprausto mērķi. To es sapratu tikai tad, kad pats gāju cauri #75HARD izaicinājumam, jo man bija jādara tas pats," tā Mairis. Vairāk klausies podkāstā. 04.08.2019. epizode.