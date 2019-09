44 CPP: Domu maiņa kopā ar Inetu Melderi

Oskars Skarnelis par jauno laiku mārketingu un satura veidošanu

Šoreiz podkāsta "Constant Progression Project" viesis ir digitālā mārketinga speciālists Oskars Karnelis. Kā Oskars pats saka, viņš ir cilvēks – orķestris. Saruna par to, cik svarīgi ir iet līdzi laikam un mainīties kopā ar pasauli. Par mārketingu digitālajā vidē, satura veidošanu un to, kā to pareizi darīt, kas kopīgs automehāniķim ar bentliju un daudz ko citu. 22.08.2019. epizode.