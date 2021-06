Covid-19 dienas apskats 14. jūnija ziņās. #30

Grūtniecības laikā vismaz vienu vakcīnas pret Covid-19 devu saņēmusi 101 sieviete, "Delfi plus" vēsta Nacionālajā veselības dienestā. No otrdienas, 15. jūnija, atļauts organizēt un piedalīties publiskos pasākumos, ievērojot noteiktas prasības. Tiek ieviests tā dēvētais digitālais Covid-19 sertifikāts. Pavisam robežsargu redzeslokā nonākušas jau 220 personas, kuras uzrādījušas viltotus vai tādus Covid-19 testus, kas neatbilst robežardzes rīcībā esošajiem paraugiem - par to un vēl citiem tematiem Covid-19 dienas apskata podkāstā.