Covid-19 dienas apskats 22. jūlija ziņās. #56

Covid-19 dienas apskats 20. jūlija ziņās. #54

Vakcinācijas projekta nodaļa vērsīsies Valsts policijā saistībā ar kādu internetā publicētu video. Pēdējā laikā ir pieaugusi iedzīvotāju interese par vakcināciju pret Covid-19 tirdzniecības centros ierīkotajos punktos. Pandēmijas laikā jau vairākkārt sabiedrībā zināmiem cilvēkiem, vēsturiskām personībām piedēvēti citāti, ko šie cilvēki nemaz nav teikuši, vai arī to teiktais izņemts no konteksta, un viens no pēdējiem piemēriem soctīklos ir amerikāņu diplomāts Henrijs Kisindžers – par to un vēl citiem tematiem Covid-19 dienas apskata podkāstā.