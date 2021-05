Covid-19 dienas apskats 28. maija ziņās. #19

Covid-19 dienas apskats 27. maija ziņās. #18

Latvijā konstatēti pirmie Indijas Covid-19 paveida gadījumi. Valdība atļauj klātienē rīkot bērnu nometnes un izlaidumus izglītības iestādēs. No 1. jūnija drīkstēs individuāli sniegt visa veida skaistumkopšanas pakalpojumus, sporta inventāra nomas un fotopakalpojumus tie pakalpojuma sniedzēji, kuri ir vakcinējušies pret Covid-19 vai pēdējā pusgada laikā to pārslimojuši. Ar šādu nosacījumu arī klātienē varēs vērot pasaules čempionātu hokejā – par to un vēl citiem tematiem Covid-19 dienas apskata podkāstā.